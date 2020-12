Leverkusens "extrem heiße" Spitzenreiter

Dazu spielen Offensivkräfte wie Leon Bailey, Moussa Diaby oder Super-Talent Florian Wirtz (17) seit Wochen in bestechender Form. In der Innenverteidigung nähert sich Jonathan Tah immer mehr dem hohen Niveau des erst 21-jährigen Edmond Tapsoba an. Diese geballte Qualität hat Bosz in den vergangenen drei Monaten zu einer erfolgshungrigen Einheit geformt. So dass Serienmeister München nun als erster Verfolger der Rheinländer im Leverkusener Stadion aufkreuzt.