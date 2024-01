Bundesliga: Alonso - Meisterdirigent mit Siegermentalität

In sauberer Montur konnte Alonso zwei Minuten später beim Abpfiff in Leipzig also den nächsten Erfolg seiner Mannschaft feiern. Und wie schon eine Woche zuvor - beim 1:0 in Augsburg - sicherte sich der nur vorübergehend aus dem Tritt geratene Spitzenreiter die volle Punktausbeute mit feinem Sinn fürs Dramatische erst in der Nachspielzeit.