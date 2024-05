Unbesiegte Meister Europas: Hält Bayer Leverkusens Serie?

Getreu dem Motto "Abwehr gewinnt Meisterschaften" agiert Juve 2011. Mit Gianluigi Buffon im Tor und Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci in der Abwehr hat Juventus alles, was es braucht, um Tore zu verhindern. Nur 20 Gegentore in 38 Spielen stehen am Ende der Saison zu Buche. Kurios: Aufgrund von insgesamt 15 Unentschieden hat Turin letztlich dennoch nur vier Punkte Vorsprung auf die AC Mailand, die sechs Niederlagen kassierte.