Gerade erst hat Bo Svensson erzählt, wie gut ihm der Urlaub im Sommerhaus an der Nordseeküste getan hat. In der Heimat kann der Däne am besten regenerieren – und sich von den Strapazen der Aufholjagd des FSV Mainz 05 in der Rückrunde erholen. Doch die bösen Geister, die bei den Rheinhessen mit dem Sympathieträger Svensson vertrieben schienen, sind schneller zurück als jeder dachte.



Eine Massenquarantäne für insgesamt 14 Personen aus Mannschaft und Trainerstab sorgt für Verdruss beim selbst ernannten Karnevalsverein – und für Verstimmung bis hoch in die Deutsche Fußball-Liga (DFL).