Insta-Post: Mainz verliert vor Arbeitsgericht gegen El Ghazi

Der Streit zwischen Mainz 05 und Anwar El Ghazi vor dem Arbeitsgericht in Mainz endete mit einer Niederlage für den Bundesligisten. Bei der Entscheidung ging es um einen Social-Media Post von El Ghazi am 1. November, in dem er gesagt hatte, dass er zu seinem ursprünglichen Posting stehe und dies nicht zurücknehme. Die Vorsitzende Richterin Bettina Chaudhry begründete das Urteil damit, dass keine Pflichtverletzung vorlag, die eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses nötig mache.