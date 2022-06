Denn in der niederländischen Ehrendivision blühte der Edeltechniker endlich wieder auf. PSV-Coach Roger Schmidt, der ehemalige Bundesligatrainer von Bayer Leverkusen und kurioserweise früher auch mal der Wunschkandidat von Eintracht Frankfurt, wies ihm den Weg. Götze präsentierte sich physisch stärker; statt schlaffer Schultern kam eine breite Brust zum Vorschein. Er agierte mal auf er Achter-Position, mal als hängende Spitze, aber am besten spielte er für PSV als Zehner. Mit direktem Zugang ins Zentrum. In Eindhoven erzielte er in 77 Pflichtspielen 18 Tore und bereitete weitere 18 vor. Eine sehr ordentliche Quote. Zudem kam die Leichtigkeit zurück.