Nico Elvedi hatte die Fohlen in der 11. Minute in Führung gebracht. Dortmund schlug in Gestalt von Erling Haaland zurück und drehte das Spiel (22., 28.), erneut Elvedi sorgte für den 2:2-Halbzeitstand. Nach der Pause schossen Ramy Bensebaini (49.) und Marcus Thuram (78.) den Sieg für die Elf vom Niederrhein heraus. Durch den Sieg zog Mönchengladbach in der Tabelle am BVB vorbei und liegt nun mit 31 Punkten auf Rang vier. Dortmund folgt als Fünfter mit 29 Punkten - und nun schon sieben Niederlagen.