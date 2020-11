Die Lobeshymnen auf den Nachwuchsstürmer suchen ihresgleichen: "Moukoko hat ein Talent, dem man nicht oft begegnet", schwärmte Bundestrainer Joachim Löw. Auch international ist sein Name längst ein Begriff. Samuel Eto'o, einst Stürmer von Weltrang, sieht in Moukoko sogar den "nächsten großen Spieler nach Messi". Und BVB-Teamkollege Erling Haaland - immerhin selbst einer der aktuell gefährlichsten jungen Angreifer weltweit - sagt: "Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen."