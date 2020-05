Christian Kolodziej, aktuell beim Schweizer Erstligisten FC Zürich tätig, aber zwischen 2000 und 2016 als Athletik- und Rehatrainer bei Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt mit den Anforderungen auf Bundesliga-Niveau bestens vertraut, sagte vergangene Woche in der "Stuttgarter Zeitung": "Bei den klassischen Zweikampf-Bewegungen, bei den schnellen, kurzen, reaktiven Drehbewegungen, besteht die größte Gefahr für die Muskulatur." Die Fußballprofis seien die Belastung aus intensiven Spielformen und Zweikämpfen ja nicht mehr gewohnt - mussten aber in sieben bis zehn Tagen wieder auf Vollbelastung umstellen, wofür in der Sommervorbereitung mehrere Wochen veranschlagt werden.