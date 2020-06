90 Fazit:

Frankfurt dominierte die zweite Hälfte und gewinnt am Ende verdient mit 3:0 in Bremen. Nach einem zweikampfbetonten ersten Durchgang nahm die Eintracht nach dem Seitenwechsel das Heft des Handelns in die Hand. In den zweiten 45 Minuten wurde vor allem Kostić zu oft außer Acht gelassen. Der Serbe bereitete den ersten Treffer vor und war auch am zweiten Tor der Gäste beteiligt. Allerdings mutierte Ilsanker heute zum Man of the Match, der wenige Sekunden nach seiner Auswechslung das 0:2 markierte und kurz vor dem Abpfiff sogar die dritte Bude drauflegte. Für Bremen ist es die erste Niederlage nach drei ungeschlagenen Partie. Die Werderaner bleiben damit auf dem 17. Rang stecken und liegen weiterhin zwei Zähler hinter der Fortuna. Die Eintracht macht vermutlich den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt und hat mit zehn Punkten Vorsprung ein dickes Polster auf die Abstiegsplätze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Drei Minuten der fünfminütigen Nachspielzeit sind bereits abgelaufen und die Frankfurter haben hier alles im Griff.

90 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Stefan Ilsanker

Ilsanker mutiert zum Goalgetter! Aus dem rechten Halbraum schlägt de Guzmán einen überragenden Freistoß ans linke Fünfereck. Dort schraubt sich Ilsanker nach oben und gewinnt den Zweikampf mit Moisander. Der Kopfball des Österreichers schlägt unhaltbar im linken Winkel ein.

88 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Jonathan de Guzmán

88 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

87 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Auf der linken Außenbahn kommt Veljković gegen Sow zu spät und holt sich nochmal eine Gelbe Karte ab.

85 Fünf Minuten vor dem Ende werfen die Bremer nochmal alles nach vorne, doch insgesamt sind die Werderaner in der Offensive zu ungefährlich. Die entscheidenden Punkte im Abstiegskampf müssen die Hausherren wahrscheinlich an anderer Stelle holen.

83 Einwechslung bei Werder Bremen: Nick Woltemade

83 Auswechslung bei Werder Bremen: Kevin Vogt

81 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Stefan Ilsanker

Wahnsinn! Ilsanker wird eingewechselt und schleicht sich unauffällig in den Strafraum. Von der rechten Fahne schlägt Kostić die Murmel scharf an den kurzen Pfosten, wo Dost entscheidend verlängert. Am Fünfer steht Ilsanker vollkommen blank und drückt die Kirsche aus kürzester Distanz in die Maschen.

81 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Stefan Ilsanker

81 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

78 Mit fünf Akteuren marschieren die Bremer auf die Eintracht-Defensive zu. Rashica wartet mit seinem Anspiel zu lange, sodass sich die Gäste wieder sortieren können und den schnellen Gegenstoß abwehren.

77 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Djibril Sow

77 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

77 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Bas Dost

77 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

76 Einwechslung bei Werder Bremen: Ludwig Augustinsson

76 Auswechslung bei Werder Bremen: Marco Friedl

76 Einwechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

76 Auswechslung bei Werder Bremen: Yuya Osako

75 Bremen lässt defensiv nicht allzu viel zu und muss dennoch so langsam auf die Uhr achten. Den Werderanern bleiben nur noch 15 Minuten, um wenigstens einen Zähler zu Hause zu behalten.

72 Riesenchance von Gaćinović! Vor dem Sechzehner lässt der Frankfurter Vogt mit einem Haken nach rechts aussteigen. Anschließend kommt Moisander angegrätscht, der von Gaćinović frech getunnelt wird. Der Eintracht-Akteur steht vor Pavlenka und jagt die Murmel vom Elferpunkt wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

70 Autsch! Bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner krachen Kohr und Hinteregger böse mit den Köpfen zusammen. Während Kohr bereits wieder steht, muss der Österreicher mit blutender Nase weiter behandelt werden.

67 Rashica zeigt sich das erste Mal auf der linken Außenbahn. Seine Flanke wird von Kohr zur Ecke abgewehrt, die kurz darauf nichts einbringt.

64 Jetzt muss Bremen natürlich kommen! Eine Niederlage dürfen sich die Werderaner im Nachholspiel eigentlich nicht erlauben. Der Gegentreffer ist natürlich bitter für den Gastgeber, da die Bremer insgesamt wenig zugelassen haben.

61 Einwechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

61 Auswechslung bei Werder Bremen: Davie Selke

61 Einwechslung bei Werder Bremen: Milot Rashica

61 Auswechslung bei Werder Bremen: Fin Bartels

60 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch André Silva

Jetzt zählt der Treffer! Von der linken Außenbahn schlägt Kostić eine überragende Flanke an den halbrechten Fünfer. Dort muss Silva nicht mal zum Kopfball hochsteigen und wuchtet das Spielgerät aus kürzester Distanz ins rechte Eck.

59 Nein! Kohr steht beim unabsichtlichen Anspiel von Touré wenige Zentimeter im Abseits, sodass Ittrich das Tor vollkommen zurecht nicht gibt.

58 Tor für Frankfurt? Zwei Bremer schießen im eigenen Sechzehner Touré die Kugel an den Arm. Von dort springt der Ball zu Kohr, der das Leder aus zehn Metern flach ins linke Eck jagt.

55 Nach einem Freistoß von der linken Seite springt das Leder zu Klaassen an die zentrale Sechzehnerseite. Der Bremer drückt mit seinem linken Schlappen volley ab und schießt die Murmel deutlich links am Kasten vorbei.

52 Silva passt die Murmel aus dem Zentrum in den Lauf von Kostić. Der Serbe flankt das Leder von der linken Außenbahn, findet allerdings nur das Bein von Vogt.

50 Im Mittelfeld zündet Selke den Turbo und spielt die Kugel nach rechts raus. Der Pass ist zu ungenau, sodass Hinteregger den Konter der Hausherren unterbinden kann.

49 Auf der halbrechten Seite versucht Eggestein, Kollege Selke in die Tiefe zu schicken. Der Angreifer hat den Blick auf das gegnerische Tor gerichtet und übersieht, dass Eggestein ihn anspielen will.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Katakomben zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Über 45 Minuten lieferten sich Bremen und Frankfurt einen emotionalen Abnutzungskampf. Seit der ersten Minute gingen beide Mannschaften ohne Risiko in die Zweikämpfe, im Zuge dessen Referee Ittrich beide Hände voll zu tun hatte. Auch die Auswechselbänke sowie die Trainer gaben an den Seitenlinien alles und waren zu jeder Zeit bestens über die Außenmikrofone zu hören. In der 36. Minute hatte die Eintracht ordentlich Dusel, da Abraham eigentlich mit einem Handspiel einen Elfmeter verursachte. Allerdings stand Klaassen kurz davor im Abseits. Insgesamt muss von den beiden Kontrahenten offensiv deutlich mehr kommen, wenn es nicht jeweils mit einem Punkt nach Hause gehen soll. Kurze Pause und bis gleich!

45 Vor dem Sechzehner legt Bartels die Murmel mit dem rechten Schlappen um Hinteregger herum. Der Bremer drückt aus 16 Metern ab, findet mit seinem Schuss allerdings nur die Arme von Trapp.

45 Kostić flankt einen Freistoß von der linken Außenbahn auf den kurzen Pfosten. Dort schraubt sich Kohr nach oben und wuchtet das Leder deutlich über den Kasten.

44 Wieder kochen die Emotionen hoch! Links neben den Bremer Tor trifft Hinteregger Gebre Selassie unglücklich am Sprunggelenk. Alle heimischen Akteure fordern natürlich sofort Gelb-Rot, doch Ittrich belässt es bei einer deutlichen Ermahnung.

42 Aus dem rechten Halbfeld löffelt Kostić das Spielgerät nach innen. Dort steigen Hinteregger und Vogt zum Kopfballduell hoch, das der Bremer für sich entscheiden kann.

40 Da war mehr drin! Auf der halblinken Seite zündet Kostić den Turbo und marschiert auf das gegnerische Tor zu. Kurz vor dem Sechzehner will der Flügelflitzer Kollege Silva bedienen, doch das Anspiel in die Tiefe wird von Eggestein abgefangen.

38 Rund drei Minuten schieben die Unparteiischen im Köln-Keller die Linien zurecht. Am Ende stand Klaassen bei dem hohen Anspiel Milimeter im Abseits. Die Eintracht darf tief durchatmen, da es ansonsten Elfmeter gegeben hätte.

36 Aktuell ist das Spiel unterbrochen. Ein hoher Ball landet plötzlich bei Klaassen im Eintracht-Sechzehner. Abraham spielt das Leder klar mit der Hand, doch stand Klaassen vorher im Abseits?

33 Halblinks vor dem Strafraum spielen Selke und Osako einen schönen Doppelpass. Der Japaner will nach innen ziehen, doch die Kugel wird zur Ecke geklärt. An der folgenden Hereingabe fliegen gleich zwei Grüne knapp vorbei.

31 An der rechten Seitenlinie geraten Silva und Friedl gleich zweimal im Zweikampf aneinander. Beide schicken sich noch ein paar Komplimente hinterher, während Kohfeldt intensiv auf den Vierten offiziellen einredet.

28 Selke will eine Flanke von der linken Seite im Sechzehner runterpflücken und wird von Rode leicht gehalten. Der Bremer hätte dafür gerne Elfer, kassiert allerdings direkt eine Ansage von Ittrich: "Du hältst genau so an der Hose, also hör auf!"

25 Im Sechzehner legt Selke mit dem Kopf für Bartels auf. Der Bremer will die Kugel in den Rückraum spielen, doch die Frankfurter spritzen dazwischen und unterbinden das Anspiel auf Klaassen.

23 Plötzlich ist Selke durch! Auf der halbrechten Seite landet ein abgefälschter Ball im Lauf des Angreifers. Der Deutsche marschiert mit großen Schritten Richtung Tor und scheitert aus zehn Metern an Trapp.

22 Von Selke ist bislang noch nicht allzu viel zu sehen. Der Stoßstürmer der Werderaner reibt sich immer wieder in Zweikämpfen mit Abraham und Hinteregger auf.

20 Hier ist weiter richtig Dampf drin! Alle Spieler gehen mit vollem Risiko in die Zweikämpfe. An den Seitenlinien feuern die zwei Trainer ihre Männer bei jedem Ballgewinn und Zweikampf lautstark an. Über die Mikrofone sind die netten Wortgefechte zwischen den zwei Teams wunderbar zu hören.

17 Diesmal chipt Friedl eine Freistoßflanke von der rechten Außenbahn vor den zentralen Fünfer. Dort fliegt Osako knapp am Ball vorbei, sodass die Frankfurter die Szene bereinigen.

15 Aus rund 20 Metern zimmert Klaassen die Murmel mit dem rechten Spann auf die halbhohe rechte Eck. An der zentralen Sechzehnerseite wird die Kugel noch leicht abgefälscht. Trapp muss sich in seinem Gehäuse ganz lang machen, um das Geschoss um den linken Pfosten zu lenken.

14 Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Ittrich hat alle Hände voll zu tun. Auf der halbrechten Seite holt Hinteregger Eggestein von den Beinen. Auch dafür gibt es Gelb.

11 Erste gute Szene der Frankfurter! André Silva dringt halbrechts in den Sechzehner ein und drückt aus rund zehn Metern ab. In seinem Kasten macht Jiří Pavlenka die kurze Ecke dicht und lenkt das Spielgerät ins Toraus.

8 Auf der linken Seite trifft Abraham Osako leicht mit dem Unterarm im Gesicht. Anschließend schlagen die Bremer eine Freistoßflanke an den Elferpunkt, die Trapp rigoros aus der Gefahrenzone faustet.

6 Auf der linken Außenbahn erobert Kostić einen zweiten Ball. Die folgende Flanke landet vor dem Fünferraum, wo Kohr Friedl im Luftzweikampf rustikal über den Haufen rennt. Ittrich entscheidet zurecht auf Freistoß.

4 Knapp eine Minute muss Gaćinović behandelt werden, bevor er wieder auf die Beine kommt. Zum Glück scheint sich der Eintracht-Akteur nicht schlimmer verletzt zu haben und kann weitermachen.

3 Gelbe Karte für Fin Bartels (Werder Bremen)

Netter Einstand von Bartels! Der Bremer setzt auf Höhe der Mittellinie zur Grätsche an und trifft Gaćinović schmerzhaft am linken Knöchel. Ittrich zückt völlig zurecht Gelb.

1 Los geht's in Bremen! Die Werderaner agieren im grün-weißen Dress, während die Frankfurt im schwarz-rot-weißen Anzug daherkommt.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften bereiten sich in den Katakomben auf das kommende Spiel vor. Leiter der wegweisenden Partie ist Patrick Ittrich, der von seinen zwei Linienrichtern Sascha Thielert und Norbert Grudzinski unterstützt wird.

Mit einem Erfolg in der Fremde wollen sich die Frankfurter heute endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden. Im Vergleich zum Wolfsburg-Duell rotiert Hütter lediglich auf einer Positionen. Touré rückt in die erste Elf und verdrängt Chandler auf die Auswechselbank. Hütter deutete schon auf der PK an, dass die Mannschaft vom Wochenende nicht großartig verändert wird: "Die Mannschaft ist körperlich in einem sehr guten Zustand. Die Jungs haben zuletzt gezeigt, dass sie 90 Minuten marschieren können. Zudem bieten die fünf Wechsel natürlich auch neue Möglichkeiten, von denen wir alle profitieren."

Im Vergleich zum wichtigen Auswärtserfolg auf Schalke verändert Coach Kohfeldt seine Mannschaft auf vier Positionen. Veljković, Bartels, Osako und Selke dürfen heute von Beginn an ran, während die Kollegen Langkamp, Bittencourt, Rashica und Sargent erstmal auf der verwaisten Tribüne Platz nehmen müssen. Für Bartels ist es der erste Startelf-Einsatz seit 907 Tagen. Im Dezember 2017 riss sich der Bremer die Achillessehne und kämpft heute wieder mit allen Kräften um drei Zähler. Bittencourt und Rashica gingen angeschlagen aus der Partie gegen S04 und dürften im Laufe der zweiten Halbzeit ins Spielgeschehen eingreifen.

Doch auch der Gegner aus Frankfurt kommt nach der Corona-Pause mittlerweile wieder besser zurecht. Am vergangenen Samstag entführten die Hessen mit aufsteigender Formkurve und dank eines späten Treffers drei Punkte aus Wolfsburg und gehen damit mit fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz in das Nachholspiel an der Weser.

Der SV Werder ist nach dem verpatzten Re-Start gegen Leverkusen seit drei Spielen ungeschlagen und könnte mit einem Sieg gegen die SGE den direkten Abstiegsplatz verlassen. Damit hätte die Kohfeldt-Elf seit langem mal wieder den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Mit etwas Glück und ordentlich Biss im Abstiegskampf haben sich die Bremer in drei Spielen ohne Gegentor in diese Position gebracht.

Hallo von der Weser! Werder Bremen möchte im Nachholspiel des 24. Spieltags seine Aufholjagd im Abstiegskampf fortsetzen und Eintracht Frankfurt wieder unten reinziehen. Um 20:30 Uhr ist Anstoß im Weser-Stadion.

Nach 90 intensiven Minuten trennen sich Leipzig und Leverkusen 1:1. An den spektakulären ersten Durchgang, in dem beide Tore fielen, kamen die zweiten 45 Minuten nicht mehr ran, da deutlich weniger ins Risiko gegangen wurde. Nach dem Seitenwechsel musste die Werkself aufpassen, nicht ins Hintertreffen zu gelangen, doch Hrádecký und Gulácsi wussten zu gefallen. Beide Mannschaften können mit dem Punkt nach 90 Minuten durchaus leben, obwohl der Zähler in der Tabelle nicht unbedingt weiterhilft. Leverkusen verpasst es, an die Champions-League-Plätze heranzurutschen, während die Bayern nun drei Punkte Vorsprung auf RB haben. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!

90 Gelbe Karte für Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)



90 Von der linken Außenbahn schlägt José Angeliño nochmal eine gefährliche Flanke nach innen, an der allerdings alle Akteure vorbeirauschen.

90 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

90 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Lucas Alario

89 Nach einer Ecke von der rechten Seite drückt Aránguiz im Sechzehner ab und trifft den Arm von Mukiele. Zwayer zeigt direkt an, dass das kein Elfmeter war, da der Arm ganz nah am Körper war.

87 Der Schuss war schon gefährlicher! Aus rund 25 Metern hämmert Sabitzer das Leder mit dem rechten Schlappen auf die Kiste. Auch hier muss Hrádecký nicht eingreifen, da die Kirsche knapp über den linken Winkel rauscht.

84 25 Meter vor dem Tor kommt Halstenberg an den Ball und jagt die Kugel einfach mal auf die Kiste. Der Schuss gerät deutlich zu ungenau und rauscht mehrere Meter über den Querbalken.

82 Einwechslung bei RB Leipzig: Hannes Wolf

82 Auswechslung bei RB Leipzig: Patrik Schick

80 Havertz schickt Diaby ins Laufduell mit Klostermann, doch Gulácsi kommt aus seinem Kasten und bolzt den Ball abgeklärt aus der Gefahrenzone. An der Seite zeichnet sich der nächste Wechsel ab.

78 Wendell liegt im Mittelfeld auf dem Boden und scheint sich verletzt zu haben. Der Leverkusener verlässt erstmal das Spielfeld, kann aber wohl weitermachen.

76 Einwechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

76 Auswechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

74 Die Leipziger werden in diesen Momenten wieder etwas dominanter, während sich die Werkself zurückzieht und mit Diaby auf die passenden Kontermöglichkeiten lauert. Das dürfte noch eine spannende Schlussphase werden.

71 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

71 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey

71 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

71 Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

70 20 Minuten sind noch zu gehen, während sich an der Seite die nächsten Auswechslungen abzeichnen. Für beide Mannschaften wäre angesichts der Tabellensituation ein Sieg wichtig.

67 Das ganz große Tempo ist dem Spiel aktuell abhanden gekommen, da die Leverkusener wieder mehr für den eigenen Ballbesitz tun, während RB die Ideen nach vorne fehlen. Auch Nagelsmann wirkt an der Seite sichtlich angesäuert.

64 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

64 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

63 Ab auf die andre Seite! Eine Flanke von der linken Seite rauscht zu José Angeliño durch, der mit seinem Schuss von Amiri geblockt wird. Anschließend flankt der Außenverteidiger nach innen, doch wird auch dabei geblockt.

61 Abstimmungsprobleme bei Leipzig! José Angeliño will einen Ball klären und trifft Halstenberg. Anschließend passt Bailey die Kugel zu Amiri, der mit seinem Schuss aus zentraler Position an Klostermann hängen bleibt.

59 Stark von Tapsoba! Auf der linken Seite im Leverkusen-Sechzehner empfängt Schick das Spielgerät. Der Stürmer wird zu Boden geschickt, da Tapsoba rustikal den Körper reinstellt. Zwayer winkt sofort ab.

57 Aus rund 23 Metern halblinker Position drückt Bailey ab. Der Schuss kommt jedoch zu unplatziert und landet genau in den Armen von Gulácsi, der das erste Mal im zweiten Abschnitt eingreifen muss.

55 Die Leverkusener versuchen, den Hausherren etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aktuell lassen die Bosz-Männer das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen, ohne bislang wirklich gefährlich zu werden.

52 Seltener Anblick! Im Strafraum setzt Halstenberg am Elferpunkt nach einer Nkunku-Flanke zum Fallrückzieher an. Der Verteidiger trifft den Ball nicht richtig, sodass die Werkself klären kann.

51 Diesmal wird Werner von Forsberg auf die Reise geschickt. Der Stürmer scheitert mit seinem Schuss aus zentraler Position an Hrádecký, doch die Fahne des Assistenten war zu dem Zeitpunkt schon lange in der Luft.

48 Auf der linken Außenbahn liefern sich Klostermann und Bailey ein sehenswertes Duell. Erst tunnelt der Leverkusener den Verteidiger, ehe Klostermann Bailey anschießt und damit eine Ecke verhindert.

46 Starker Angriff der Bullen! Werner macht halbrechts einige Meter und passt den Ball nach innen. Dort leitet Schick das Leder mit der Hacke zu Nkunku, der von der zentralen Sechzehnerseite mit der rechten Innenseite die flache rechte Ecke anvisiert. In seinem Tor taucht Hrádecký blitzschnell ab und lenkt den Schuss um den Pfosten.

46 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt! Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Kabinen zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine spektakuläre erste Halbzeit endet mit einem 1:1 zwischen Leipzig und Leverkusen. Insgesamt war Bayer die bessere Mannschaft im ersten Durchgang, verwandelte allerdings nur eine der zahlreichen Möglichkeiten (29.). Auf der anderen Seite zeigten sich auch die Leipziger immer wieder gefährlich, obwohl die ganz großen Chancen ausblieben. Dementsprechend musste erneut eine Standardsituation herhalten, um den Führungstreffer der Gäste zu egalisieren (32.). Beide Mannschaften dürfen mit dem ansehnlichen Fußball im zweiten Abschnitt gerne weitermachen, wobei Nagelsmann seine Männer vermutlich noch offensiver ausrichten wird. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halblinks zündet Werner den Turbo und zieht in den Sechzehner ein. Mit einem Haken lässt der Angreifer Bender stehen und scheitert anschließend mit seinem Schuss am linken Pfosten. Allerdings geht gleichzeitig die Fahne des Assistenten nach oben.

42 Alario scheitert an Gulácsi! Auf Höhe der Mittellinie verlängert Upamecano den Ball unglücklich in den Lauf von Alario. Der Stürmer marschiert verfolgt von ganz Leipzig in den Sechzehner und scheitert aus 15 Metern an Gulácsi.

40 Nach einer Flanke von der linken Außenbahn rutscht der Ball auf die rechte Seite im RB-Strafraum durch. Dort kommt Amiri zum Abschluss, scheitert mit seinem Versuch am Kopf von José Angeliño.

39 Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Auf der linken Seite hält Tah gegen Werner den Schlappen drauf und kassiert dafür die zweite Gelbe Karte in dieser Partie.

36 Wieder gewinnen die Hausherren einen zweiten Ball. Von der linken Außenbahn scheitert Werner erst an Bender, während die folgende Flanke ungefährlich ins Toraus auf der rechten Seite segelt.

34 Schönes Spiel bislang! Insgesamt waren die Leverkusener etwas besser, doch auch die Hausherren hatten schon die ein oder andere gute Chance. Nebenbei ist es bereits der 16. Treffer nach einem ruhenden Ball für RB.

32 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Patrik Schick

Die direkte Antwort von Schick! Von der linken Außenbahn schlägt nkunku einen starken Freistoß an den zentralen Fünferraum. Dort steigt Schick nach oben, während Havertz auf dem Boden bleibt. Aus kürzester Distanz wuchtet der Stürmer das Runde auf die Kiste. In seinem Kasten ist Hrádecký noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag allerdings nicht verhindern.

29 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Leon Bailey

Leverkusen belohnt sich für einen starken Angriff und für eine überragende erste Hälfte in Leipzig. Hinten gewinnt Amiri den Ball und marschiert nach vorne. Der Bayer-Kicker passt das Leder in den Lauf von Havertz, der die Kirsche von der Grundlinie auf der rechten Seite flach nach innen passt. Vor dem Fünfer lässt Alario passieren, während Bailey dahinter das Spielgerät mit dem linken Schlappen in die Maschen donnert.

28 Wieder chipt Havertz den Ball aus dem linken Ball sehenswert an den Elferpunkt. Dort steigt Alario am höchsten, der die Murmel in die Arme von Gulácsi wuchtet.

26 Ein langer Ball aus dem linken Halbfeld landet am rechten Fünfereck, wo José Angeliño und Amiri zum Ball gehen. Der Leverkusener ist schneller an der Kugel und löffelt das Leder knapp über die Kiste. Vorher stand der Deutsche jedoch bereits im Abseits.

24 Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen)

Im Mittelfeld wird Schick von Demirbay von der Seite zu Boden gebracht. Daraufhin zückt Zwayer die erste Gelbe der Partie.

23 Diesmal missglückt Halstenberg ein Anspiel im Spielaufbau. Sofort marschiert Havertz nach vorne, der aus etwa 15 Metern halbrechter Position abschließt. Der Schuss des Deutschen landet in den Armen von Gulácsi.

21 Nach der Ecke von der linken Fahne springt die Kirsche an der zentralen Sechzehnerkante vor die Füße von Palacios. Der Leverkusener drückt mit dem rechten Außenrist direkt ab, doch der Ball dreht sich rechts am Tor vorbei.

20 Über Umwege gelangt der Ball zu Demirbay, der sich aus rund 20 Metern halblinker Position versucht. Der Schuss wird noch abgefälscht und rauscht über die Kiste.

18 Im Spielaufbau missglückt Werner ein Anspiel. Leverkusen spielt sofort schnell nach vorne, doch Werner eilt zurück und schirmt den Ball stark ab, sodass Gulácsi das Runde aufnehmen kann.

15 Von der rechten Fahne flankt José Angeliño den Ball an den ersten Pfosten, wo Tah in höchster Not vor Upamecano klärt. Die folgende Ecke sorgt für keinerlei Gefahr.

13 Auf der linken Außenbahn narrt Werner Tah mit einer überragenden Körperbewegung. Der Stürmer zieht seitlich in den Sechzehner ein und verpasst den Zeitpunkt des richtigen Anspiels. Werner wird von Bender mit einer Grätsche vom Spielgerät getrennt.

11 Insgesamt wirken die Leverkusener etwas dominanter und lassen das Leder entspannt durch die eigenen Reihen laufen. Beide Mannschaften wissen, dass es hier wahnsinnig schnell im eigenen Kasten klingeln kann, wenn ein Fehler im Spielaufbau passieren sollte.

90 Fazit:

Der 1. FC Union Berlin und der VfL Wolfsburg trennen sich in der frühen Sonntagspartie des 24. Spieltags mit einem 2:2-Unentschieden. Nach dem 1:0-Pausenstand gaben die Niedersachsen in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs den Takt vor. Es waren jedoch die Köpenicker, die erneut nach einem Trimmel-Freistoß per Kopf netzten, diesmal durch Friedrich (56.). Die Glasner-Truppe stellte schon in der 60. Minute durch Gerhardts Kopfstoß infolge einer Arnold-Ecke den Anschluss her. Union hielt den knappen Vorsprung daraufhin dank konzentrierter Abwehrarbeit bis in die Schlussphase hinein, doch konnten selten durchschlagskräftige durch Weghorst nach starker Vorlage des eingewechselten João Victor noch ausgleichen; auch der Niederländer traf mit dem Kopf (81.). Während der Aufsteiger auch nach dem 24. Spieltag acht Punkte vor der Abstiegszone liegt, verringert der EL-Achtelfinalist den Rückstand auf die internationalen Ränge auf einen Zähler. Der 1. FC Union Berlin tritt am Mittwoch zum DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen an und reist in der Bundesliga am Samstag zum SC Freiburg. Der VfL Wolfsburg bekommt es im Ligabetrieb in sechs Tagen vor eigenem Publikum mit dem RB Leipzig zu tun. Einen schönen Sonntag noch!

8 Brutales Tempo in der Anfangsphase! Vor dem Sechzehner springt Palacios die Kugel in zentraler Position vor die Füße. Der Mittelfeldakteur hämmert den Ball direkt drauf, trifft mit seinem Versuch allerdings nur den eigenen Mann.

5 Starke Parade von Gulácsi. Auf der halbrechten Seite kombiniert sich die Werkself sehenswert nach vorne. Das Spielgerät kommt zu Demirbay, der aus rund 18 Metern den linken Winkel anzieht. In seinem Kasten muss sich Schlussmann Gulácsi ganz lang machen, um den Einschlag zu verhindern.

4 Das dürften laufintensive 90 Minuten in Leipzig werden. Beide Mannschaften drücken sofort das Gaspedal durch und pressen sich sogar schon gegenseitig im Strafraum.

90 Arnold auf Mehmedi! Der Schweizer verlängert eine Ecke von der linken Fahne vom kurzen Fünfereck mit dem Rücken in Richtung Heimtor. Das Leder fliegt gut einen Meter drüber.

Der Nachschlag im Stadion An der Alten Försterei soll 120 Sekunden betragen.

1 Los geht's in Leipzig! Die Hausherren agieren in weißen Trikots von links nach rechts, während Bayer im dunklen Dress daherkommt.

1 Spielbeginn

89 Vor einer Ecke von der linken Fahne, die den Köpenickern nichts einbringt, nimmt VfL-Coach Glasner seinen letzten Wechsel vor: Er ersetzt Brekalo durch Klaus.

88 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

88 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

85 Otávio hat einen Abpraller aus kurzer Distanz gegen die linke Schläfe bekommen und muss auf dem Rasen behandelt werden.

84 Fischers letzter Tausch ist ein defensiver: Für Flügelflitzer Bülter schickt er Ryerson, der eher in den mittleren Regionen des Rasens beheimatet ist.

83 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Julian Ryerson

83 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

Beide Mannschaften sind wieder auf dem Weg in die Katakomben, sodass es in wenigen Minuten losgehen kann. Leiter des heutigen Topspiels ist Felix Zwayer, der in der kommenden Spielzeit von seinen zwei Assistenten Thorsten Schiffner sowie Marco Achmüller unterstützt wird.

81 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:2 durch Wout Weghorst

Der VfL gleicht aus! Joker dribbelt auf der tiefen rechten Seite recht einfach an Subotić vorbei und flankt von der Grundlinie hoch vor den kurzen Pfosten. Weghorst ist einen Schritt schneller als Lenz und nickt aus drei Metern ein.

79 Glasner bringt mit João Victor eine zweite frische Kraft für die Offensive und nimmt Ginczek herunter.

78 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

78 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Daniel Ginczek

77 Bülter tanzt auf der rechten Strafraumseite gleich zwei Gästespieler aus. Sein scharfer Flachpass an die Fünferkante findet jedoch keinen Abnehmer im roten Dress.

76 Der mit einem langen Ball an die linke Grundlinie geschickt Weghorst kratzt ihn mit letzter Kraft in den Fünfmeterraum. Gikiewicz ist rechtzeitig vorgerückt und pflückt das Leder vor Ginczek aus der Luft.

74 Gentners 400. Bundesligaeinsatz ist beendet. Der Ex-Stuttgarter wird in der Schlussphase positionsgetreu durch Prömel ersetzt.

73 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Grischa Prömel

73 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Christian Gentner

70 Das Fischer-Team bleibt nach dem Gegentor konzentriert und bietet den Niedersachsen weiterhin kaum Lücken an. Wolfsburg benötigt eine hohe Präzision, um es in den gegnerischen Sechzehner zu schaffen.

Bosz sprach ebenfalls mit den Journalisten über das anstehende Match: "Unser Ziel ist es weiterhin jedes Spiel zu gewinnen – das ist uns zuletzt ganz gut gelungen. Bei zwei Spielen in einer Woche bringt es nichts, weit nach vorne zu gucken. Wir konzentrieren uns immer nur auf den kommenden Gegner. Leipzig hatte kein Spiel unter der Woche – daher es kann sein, dass sie gegen uns gleich aggressiv anfangen. Wir kennen sie, haben sie oft beobachtet. Sie sind eins der besten Teams der Liga. Aber wir sind auch nicht so schlecht..."

67 Der unauffällige Mallı, der bis Saisonende von den Gästen ausgeliehen ist, verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Neuer Mann auf Seiten der Köpenicker ist Ingvartsen.

66 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

66 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Yunus Mallı

64 Der verwarnte Steffen macht in der letzten halben Stunde Platz für seinen Landsmann Mehmedi.

63 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Admir Mehmedi

63 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

61 Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

Steffen räumt Schlotterbeck im Mittelfeld während eines Luftduells unsanft ab.

Allerdings wartet auf RB heute eine Mammut-Aufgabe, kommen die Leverkusener doch mit sechs Siegen am Stück in den Osten Deutschlands. In der Europa League schlug die Werkself zweimal den FC Porto und zog völlig verdient in das Achtelfinale ein. Im DFB-Pokal wartet unter der Woche im Viertelfinale Union Berlin auf die Bosz-Elf, während Bayer in der Bundesliga nach drei Siegen in Folge weiter an der Champions League schnuppert. Mit einem Erfolg in der Fremde könnten die Gäste mit den Gladbachern auf dem vierten Rang gleichziehen.

60 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:1 durch Yannick Gerhardt

Die Wölfe antworten schnell! Nach Arnolds Eckstoßflanke von der linken Fahne wird Gerhardt weder bei seinem Anlauf noch bei seinem Kopfball aus sechs Metern gestört. Das Spielgerät schlägt mit hoher Wucht in der halbhohen linken Ecke ein.

59 Union ist auf dem besten Weg zum zehnten Saisonsieg, der wohl der drittletzte Schritt in Richtung Klassenerhalt wäre. In der Live-Tabelle ist man zehn Punkte vor Rang 16.

56 Tooor für 1. FC Union Berlin, 2:0 durch Marvin Friedrich

Wieder jubeln die Eisernen nach einem Freistoß! Trimmel flankt von der rechten Außenbahn vor den kurzen Pfosten. Friedrich hält sich seinem Bewacher Weghorst vom Leib und verlängert aus sechs Metern mit der Stirn unhaltbar in die lange Ecke.

55 Arnold feuert einen aufspringenden Ball aus mittigen 18 Metern per rechtem Spann in Richtung linker Ecke. Der Versuch verfehlt Gikiewicz' Gehäuse deutlich.

53 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Union Berlin)

Andrich kommt gegen Steffen im Mittelfeld zu spät, trifft den Schweizer seitlich. Dieses Foul wird mit einer Gelben Karte geahndet. Für Andrich ist es schon die neunte in der laufenden Saison.

51 Otávio findet Weghorst! Der Brasilianer flankt vom linken Flügel an das rechte Fünfereck. Der Niederländer entscheidet sich gegen einen direkten Schuss, will für Ginczek querlegen. Schlotterbeck steht im Weg und fängt das Leder ab.

Vor der Partie äußerte sich Nagelsmann auf der obligatorischen Pressekonferenz: "Gegen S04 und die Spurs haben wir mit einer beeindruckenden Leichtigkeit Fußball gespielt. Wir waren sehr fokussiert. Das erwarte ich auch gegen Leverkusen und in der heißen Phase der Saison. Die Partie wird einen anderen Charakter haben als das Hinspiel. Mit Laimer fehlt uns ein wichtiger Akteur. Aber wir haben verschiedene Möglichkeiten für die Begegnung. Leverkusen ist es gewohnt, international zu spielen. Ihre Partie unter der Woche wird daher wohl keine großen Auswirkungen haben. Aber wir wollen mehr in die Waagschale werfen!"

49 Weder Urs Fischer noch Oliver Glasner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Die Leipziger zeigen sich weiterhin in überragender Verfassung und liegen aktuell auf dem zweiten Rang. Mit einem Sieg gegen Bayer wollen die Ostdeutschen wieder bis auf einen Zähler an den Tabellenführer aus München heranspringen. Zuletzt schlug RB Bremen mit 3:0 und Schalke in der Fremde mit 5:0. Auch in der Champions-League erarbeitete sich die Nagelsmann-Mannschaft eine hervorragende Ausgangssituation, da in London bei Tottenham mit 1:0 gewonnen wurde. Das erste Aufeinandertreffen der zwei Mannschaften endete im Oktober nach zwei Treffern von Volland sowie Nkunku 1:1 unentschieden.

45 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Union Berlin führt zur Pause der frühen Sonntagspartie gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 er frühen Sonntagspartie beim 1. FC Union Berlin mit 1:0. In der Anfangsphase passierte in beiden Strafräumen bei Ballbesitzvorteilen der Niedersachsen wenig bis gar nicht. Erst in der 23. Minute ergab sich eine erste gefährliche Situation und die war gleich von höchster Güteklasse: Innerhalb weniger Augenblicke scheiterte Weghorst nach einer Ecke zweimal an FCU-Schlussmann Gikiewicz. Daraufhin bauten die Wölfe ihre Anteile zwar aus, verpassten es aber, weitere klare Abschlüsse herauszuarbeiten. Zurückhaltende Hausherren hingegen nutzten nach einer Freistoßflanke Trimmels durch Andersson ihre erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen (41.). Die erste Halbzeit nahm dann ein unrühmliches Ende: Wegen der Präsentation von Anti-Hopp-Plakaten in der Heimkurve kam es zu einer Unterbrechung von zehnminütiger Dauer. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nach der Unterbrechung müssen sich die Spieler erst wieder eingewöhnen. Es geht ähnlich träge zu wie in den ersten 20 Minuten.

45 Nach etwa elf Minuten rollt die Kugel wieder. Der Stadionsprecher hat die Zuschauer darauf hingewiesen, dass im Drei-Stufen-Plan Stufe zwei erreicht ist und weitere Beleidigungen einen Abbruch zur Folge hätten.

45 Seit etwa sechs Minuten sind die Spieler in der Kabine. Viele Zuschauer haben ihre Plätze schon verlassen, um ihre Pausenwurst zu essen.

44 Schiedsrichter Dankert schickt die Mannschaften in die Katakomben und unterbricht die Partie bis auf weiteres. Der Grund: In der Heimkurve gibt es beleidigende Plakate gegen Dietmar Hopp.

43 Casteels muss nach seinem Fehler behandelt werden, ist nämlich leicht mit dem Torschützen zusammengeprallt. Der Belgier wird seinen Arbeitstag aber auf jeden Fall fortsetzen können.

41 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:0 durch Sebastian Andersson

Union geht mit seinem ersten Abschluss in Führung! Obwohl Trimmels Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld lange in der Luft ist, kommt Casteels am rechten Fünfereck zu spät gegen Andersson, der mit dem Kopf in den verlassenen Kasten vollendet.

40 Gelbe Karte für Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Arnold kommt im Mittelfeld zu spät gegen Gentner und lässt ihn absichtlich über die Klinge springen. Referee Dankert bestraft dieses Vergehen mit der ersten Verwarnung.

38 Andersson ist auf der rechten Strafraumseite Adressat einer Trimmel-Flanke von der ballnahen Außenbahn. Der Schwede wird aber eng von Brooks bewacht und verpasst mit dem Rücken zum Tor stehend schon eine saubere Annahme.

35 Endlich tauchen die Köpenicker mal wieder ganz vorne auf. Nach Lenz' Einwurfflanke von links klären die Niedersachsen problemlos. Union wartet noch auf seinen ersten Torschuss.

32 Nach einer flüssigen Kombination wird Otávio auf den linken Flügel geschickt. Er hat viel Zeit und Platz, um sich eine Anspielstation in der Mitte zu suchen. Der grätschende Friedrich verhindert, das Weghorst in der Mitte abnehmen kann.

29 Die letzten Minuten gehen eindeutig an den VfL, der es nun fast bei jedem Vorstoß in das letzte Felddrittel schafft. Union ist in dieser Phase nicht in der Lage, das Spielgerät länger in den eigenen Reihen zu halten.

26 Weghorst wird aus dem linken Halbfeld durch Ginczek in den Sechzehner geschickt. Im letzten Moment kann Schlotterbeck einen Schuss des Angreifers verhindern.

Hallo und ein herzliches Willkommen zum Topduell des 24. Spieltages am Sonntagnachmittag! Ab 15:30 Uhr stehen sich Leipzig und Leverkusen gegenüber.

23 ... Weghorst und Brooks mit der Dreifachchance! Erst scheitert der Niederländer aus sechs Metern per Kopf an Gikiewicz, dann rettet der FCU-Keeper gegen dessen Schuss aus spitzem Winkel. Brooks nickt daraufhin aus mittigen sieben Metern drüber.

22 Über rechts holt Mbabu gegen Lenz eine erste Ecke heraus...

21 Der Blick der Eisernen wird zwar weiterhin nach unten gehen, doch im Falle eines Sieges wären sie sogar ein Kandidat für das internationale Geschäft. Der Tabellensechste Schalke wäre dann nämlich nur noch vier Zähler entfernt.

18 Der Aufsteiger kann mit dem Auftakt in die Prtie zufrieden sein, ist seine Arbeit gegen den Ball doch bisher makellos. Der EL-Achtelfinalist findet noch gar keine Wege in das Hoheitsgebiet von FCU-Schlussmann Gikiewicz.

15 Das Hinspiel Anfang Oktober hat Wolfsburg übrigens mit 1:0 für sich entschieden. Weghorsts Treffer in der 69. Minute machte damals den Unterschied.

12 ... Trimmels effetreiche Ausführung ist für den linken Pfosten bestimmt. Sie ist etwas zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg ins Toraus.

11 Während der Regen in Köpenick zunimmt und es auch ziemlich windig ist, wird Mallı im offensiven Zentrum von Arnold zu Boden gerissen...

8 Wenig überraschend sind die Niedersachsen in den Anfangsmomenten das aktivere Team, das mit einem geordneten Aufbau Wege in das letzte Felddrittel finden möchte.

5 Oliver Glasner stellt nach dem 3:0-Rückspielerfolg beim Malmö FF ebenfalls zweimal um. Kevin Mbabu und Daniel Ginczek verdrängen Xaver Schlager und Admir Mehmedi in das erweiterte Aufgebot.

3 Urs Fischer hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg bei der SG Eintracht Frankfurt zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Florian Hübner und Julian Ryerson (beide auf der Bank) beginnen Christopher Trimmel und Keven Schlotterbeck.

1 Union gegen VfL – auf geht's im Stadion An der Alten Försterei!

1 Spielbeginn

Christopher Trimmel gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Koen Casteels. Die Gäste stoßen an.

Vor dem Anpfiff wird Christian Gentner geehrt, der heute seine 400. Bundesligapartie bestreitet. Er ist der 66. Spieler, der diese Marke erreicht.

Vor ausverkauften Rängen betreten die 22 Akteure den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung im vierten Pflichtspielvergleich zwischen Eisernen und Wölfen wurde Bastian Dankert beauftragt. Der 39-jährige FIFA-Referee pfeift seit der Saison 2012/2013 in der nationalen Eliteklasse und bestreitet heute seinen 102. Einsatz auf diesem Level. Die Linienrichter sind René Rohde und Markus Häcker; der Vierte Offizielle heißt Christian Gittelmann.

"Sie machen dir das Leben sehr schwer, attackieren hoch, setzen dich permanent unter Druck, spielen selbst auch schnell in die Spitze und haben physische Präsenz vorne. Deswegen erwarten wir dort einen harten Fight. Es gibt keine andere Möglichkeit als dagegenzuhalten", weiß VfL Coach Oliver Glasner, dass seinem Team am Ende der zweiten Englischen Woche hintereinander körperliches viel abverlangt wird. Mit einem Sieg in Köpenick zöge Wolfsburg am FC Schalke 04 vorbei auf Rang sechs.

Der VfL Wolfsburg ist nach dem 2:1-Hinspielerfolg am Donnerstag durch ein 3:0 beim Malmö FF auf äußerst souveräne Art und Weise in das Achtelfinale der Europa League eingezogen, in dem es Mitte des Monats auf den FK Shakhtar Donetsk trifft. Auch in der nationalen Eliteklasse haben die Niedersachsen einen Lauf, holten aus den jüngsten vier Partien zehn Zähler. Zuletzt wurde dem 1. FSV Mainz 05 vor heimischer Kulisse eine 4:0-Abreibung verpasst.

"Entscheidend ist, dass wir die Aufgabe mit dem nötigen Ernst und Fokus angehen, das bedeutet, dass wir wieder über 90 Minuten eine gute und konzentrierte Leistung aufs Feld bringen. In Frankfurt waren wir von Anfang an bereit, das gilt es zu wiederholen. Alle Spiele sind aktuell sehr eng, wenn da ein Gegner Fehler macht, muss man das effizient nutzen", umreißt Trainer Urs Fischer das Anforderungsprofil für erfolgreiche 90 Minuten.

Dass der 1. FC Union Berlin jedenfalls in näherer Zukunft nichts mit der 2. Bundesliga zu tun haben wird, ist elf Spieltage vor dem Saisonende ziemlich wahrscheinlich. Durch den jüngsten 2:1-Auswärtssieg bei der SG Eintracht Frankfurt, den Andersson (49.) und ein Eigentor N‘Dickas (67.) auf den Weg brachten, liegen die Köpenicker acht Zähler vor dem Relegationsrang und können den Vorsprung dementsprechend zweistellig gestalten.

Da das ursprünglich für 18 Uhr angesetzte Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und der SG Eintracht Frankfurt auf einen noch nicht bestimmten neuen Termin verschoben worden ist, finden in der Bundesliga an diesem ersten Tag im März doch nur zwei Begegnungen statt, allerdings startet das erste Match zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Wolfsburg bereits um 13:30 Uhr; eine Zeit, die der Aufsteiger bestens aus dem Unterhaus kennt.

Einen guten Tag aus dem Stadion An der Alten Försterei! Am frühen Sonntagnachmittag empfängt der 1. FC Union Berlin am 24. Bundesligaspieltag den VfL Wolfsburg. Eiserne und Wölfe stehen sich ab 13:30 Uhr gegenüber.

90 Fazit:

Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 verschafft sich der 1. FC Köln weiter Luft zum Tabellenkeller. Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergieStadion erwies sich der Aufsteiger als über weite Strecken bessere und letztlich auch cleverere Mannschaft. Die Jungs von Markus Gisdol nutzten ihre Chancen anfangs effizient, verschafften sich so eine 2:0-Pausenführung und verwalteten den Vorsprung nach Wiederbeginn äußerst geschickt. Allerdings wurden die Rheinländer dabei nicht wirklich ernsthaft gefordert. Die ersatzgeschwächten Schalker agierten einfach zu harmlos. Ohne zündende Ideen bleib es bei einer nennenswerten Torszene. Das war natürlich bei Weitem zu wenig, so lässt sich kein Fußballspiel gewinnen. Das ungeschickte Eigentor von Alexander Nübel setzte dem Ganzen aus Gästesicht noch die Krone auf. Zwar bleiben die Knappen für den Moment Tabellensechster, doch von hinten drängelt die Konkurrenz. Der VfL Wolfsburg könnte schon morgen vorbeiziehen. Und auch der 1. FC Köln nähert sich mit Riesenschritten. Der Effzeh ist jetzt bereits Zehnter. So langsam sind die Träume vom internationalen Geschäft im Umfeld gar nicht mehr so unrealistisch.

88 In der Schlussphase behalten die Hausherren die Kontrolle, spielen das Ding locker runter. Ein Aufbäumen des Gegners müssen die Rheinländer nicht fürchten.

86 Damit haben inzwischen beide Trainer ihre Wechselkontingente restlos ausgeschöpft.

86 Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

86 Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

84 Inzwischen hat die DFL den Torschützen des 3:0 korrigiert. In der Tat wird der Treffer Alexander Nübel angelastet, es handelt sich also um ein Eigentor.

82 Weiterhin bekommen die Gäste ihre Ballkontakte. Das geschieht allerdings um die Mittellinie herum. Weiter vorn tut sich bei den Königsblauen nichts.

80 Gelbe Karte für Guido Burgstaller (FC Schalke 04)

Für eine Schwalbe fängt sich Guido Burgstaller seine zweite Gelbe Karte der Saison ein.

79 Natürlich ist der Drops nach dem dritten Treffer gelutscht. Schalke in der bisherigen Verfassung wird da ganz gewiss nicht mehr aufbegehren. Wo sollen die Ideen und die Überzeugung dafür auch herkommen?

78 Einwechslung bei 1. FC Köln: Anthony Modeste

78 Auswechslung bei 1. FC Köln: Jhon Córdoba

76 Einwechslung bei 1. FC Köln: Dominick Drexler

76 Auswechslung bei 1. FC Köln: Ismail Jakobs

75 Tooor für den 1. FC Köln, 3:0 durch Alexander Nübel (Eigentor)

Von der rechten Seite passt Elvis Rexhbeçaj kurz auf Florian Kainz, der es rechts in der Box mit einem Haken versucht und den Ball dann einfach mal mit dem rechten Fuß drauf haut. Der Winkel ist spitz - und Alexander Nübel zur Stelle. Doch was macht der Keeper denn da? Den Ball hat er doch schon sicher, lässt ihn dann durch die Hände rutschen. Und von seiner Hacke rollt die Kugel über die Linie. Das bestätigt die Torlinientechnolgie. Wie bitter ist das denn! Bleibt die Frage, ob das der dritte Sasontreffer von Kainz ist - oder doch ein Eigentor.

74 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ahmed Kutucu

74 Auswechslung bei FC Schalke 04: Nassim Boujellab

73 Mit einer Ablage per Hacke inszeniert Amine Harit links im Strafraum mal einen Doppelpass mit Bastian Oczipka. Für den wird dann aber der Winkel zu spitz, womit auch das brotlose Kunst bleibt.

72 Köln muss gar nicht so viel aufwenden, um den Gegner zu beschäftigen und sich immer wieder zu befreien. Allerdings geht den Jungs von Markus Gisdol inzwischen auch die Entschlossenheit im Spiel nach vorn ab.

70 Dann bekommen es die Schalker tatsächlich mal zu Ende gespielt. In halbrechter Position und noch außerhalb des Sechzehners zieht Weston McKennie mit dem rechten Fuß ab. Das ist der erste Torschuss der Gäste im zweiten Durchgang - und der verfehlt den rechten Torwinkel deutlich.

66 Gelbe Karte für Alessandro Schöpf (FC Schalke 04)

Jetzt verliert Manuel Gräfe kurzzeitig den souveränen Blick aufs Geschehen, nimmt den Zweikampf zwischen Alessandro Schöpf und Elvis Rexhbeçaj offenbar anders wahr, und verhängt gegen den Schalker eine etwas überharte Gelbe Karte. Das ist dessen dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit.

65 Mit einem Pass ins Zentrum bringt Elvis Rexhbeçaj Schalkes Abwehr ins Schwimmen. Jean-Clair Todibo und Jonjoe Kenny behindern sich beim Klärungsversuch gegenseitig. Zum Glück für die Königsblauen steht Ismail Jakobs beim anschließenden Zuspiel von Jonas Hector im Abseits

63 Schalke versucht durchaus, etwas auf die Reihe zu bekommen. Doch es läuft wenig zusammen, die Gäste bleiben weiterhin harmlos. Wie wollen die Knappen auf diese Weise ein Tor erzielen?

61 Nach gelungenem Pressing und der damit einhergehenden Balleroberung schalten die Kölner schnell um. Halbrechts im Sechzehner sucht dann Florian Kainz den Abschluss, doch im letzten Moment spitzelt diesem Amine Harit die Kugel weg. Alles fair - Elfmeterforderungen sind unbegründet.

59 Einwechslung bei FC Schalke 04: Guido Burgstaller

59 Auswechslung bei FC Schalke 04: Michael Gregoritsch

59 Nach einem Handspiel von Bastian Oczipka bekommen die Gastgeber einen Freistoß zugesprochen. Die Hereingabe von Florian Kainz köpft Toni Leistner aus zentraler Position über den Kasten von Alexander Nübel.

58 Auch Köln lässt es mittlerweile an Zielstrebigkeit vermissen. Immerhin dürfen sich das die Rheinländer angesichts ihrer Führung erlauben.

56 So plätschert die Partie nahezu ereignislos vor sich hin. Seit Wiederbeginn gab es noch keinerlei Torraumszene oder gar Abschlusshandlung.

54 Trotz ihrer Bemühungen sprühen die Gäste jetzt nicht gerade vor Ideen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Konkreter formuliert: Schalke fällt nach wie vor kaum etwas ein. Durchschlagskraft fehlt noch immer komplett.

52 Darüber hinaus bleibt der Effzeh aktiv. Der Weg nach vorn wird weiterhin gesucht. Das ist sicherlich eine gute Herangehensweise, um die Führung zu behauptet. Doch auch die Hausherren machen jetzt aus einer Ecke gar nichts.

50 Jean-Clair Todibo leistet sich nahe der Mittellinie gegen Jhon Córdoba eine Ringereinlage. Und selbst nach dem Freistoßpfiff will der Innenverteidiger nicht loslassen. Das ist in der Form dann fast schon wieder witzig. Manuel Gräfe reagiert souverän und verzichtet auf eine sicherlich mögliche Gelbe Karte.

47 Schalke beginnt den zweiten Durchgang recht agil, erarbeitet sich so den ersten eigenen Eckstoß in dieser Partie. Auf die Sprünge hilft den Knappen diese Standardsituation nicht.

46 Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. David Wagner hatte je bereits nach knapp einer halben Stunde auf die Verletzung von Ozan Kabak mit der Einwechslung von Jean-Clair Todibo reagieren müssen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Wegen eines gegen Dietmar Hopp gerichteten "Hurensohn"-Banners im Kölner Block verschiebt sich der Beginn der zweiten Hälfte. "Kollektivstrafen" werden damit angeprangert. Genau diese Strafen wird es aber dafür auch wieder setzen.

45 Halbzeitfazit:

Im RheinEnergieStadion bestätigten die ersten 45 Minuten die aktuelle Form und Verfassung beider Mannschaften. Entgegen der Tabellenkonstellation gab demnach der 1. FC Köln den Ton an. Über weite Strecken waren die Rheinländer die bessere Mannschaft. Einzig die Jungs von Markus Gisdol entwickelten Zug zum Tor und gingen effizient mit ihren Chancen um. Zwar erlangten die Gäste im Verlauf der ersten Hälfte durchaus ihre Spielanteile, nahmen also aktiv am Geschehen teil, doch Durchschlagskraft ging mit den Bemühungen nicht einher. Erst kurz vor der Pause gab es einen ersten einigermaßen zwingenden Abschluss. Für die Ambitionen der Königsblauen war das in der Form deutlich zu wenig.

45 In dieser Nachspielzeit verzeichnet der Effzeh noch eine richtig gute Chance. Elvis Rexhbeçaj kommt rechts in der Box frei zum Schuss, zieht mit dem rechten Fuß ab und zwingt Alexander Nübel zu einer Parade.

45 Plötzlich taucht Michael Gregoritsch mittig im Strafraum auf, zielt mit dem linken Fuß aber nicht platziert genug. Gewiss ist dieser Ball schwer zu nehmen. Zudem kommt Timo Horn gut aus seinem Tor, vereitelt diese Gelegenheit mit einer Fußabwehr und darf sich erstmals heute auszeichnen.

42 Auf dem linken Flügel tut sich Amine Harit im Zweikampf mit Kingsley Ehizibue weh und bleibt zunächst liegen. Medizinische Hilfe jedoch scheint nicht nötig, der Mittelfeldspieler entwickelt genügend Selbstheilungskräfte und rappelt sich wieder auf.

39 Tooor für den 1. FC Köln, 2:0 durch Jhon Córdoba

Auf der einen Seite schaffen es die Schalker mal in die Box, bleiben dort aber hängen. Sebastiaan Bornauw schlägt den Ball aus der Gefahrenzone. Jhon Córdoba macht die Kugel fest, legt clever auf Elvis Rexhbeçaj ab, der durchs Zentrum Tempo rein bringt und den auf halbrechts mitlaufenden Córdoba einsetzt. Dieser ist damit bereits im Sechzehner angelangt und befördert das Kunstleder mit dem rechten Fuß ins lange Eck, markiert seinen zehnten Saisontreffer.

38 Gelbe Karte für Jhon Córdoba (1. FC Köln)

Offenbar wegen der Behinderung eines gegnerischen Torabstoßes fängt sich Jhon Córdoba seine fünfte Gelbe Karte ein. Die Dienstreise nach Paderborn nächste Woche kann sich der Stürmer sparen, er fehlt dann gesperrt.

37 Jetzt flankt Kingsley Ehizibue von der rechten Seite. Noch vor dem ersten Pfosten wirft sich Jhon Córdoba am Torraum wagemutig in die Hereingabe. Jean-Clair Todibo klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

35 Spielanteile verzeichnet Schalke sehr wohl. So gesehen sind die Knappen ohne Frage in der Partie. Nur gehen die Männer von David Wagner nicht effizient mit dem Ball um. Da passiert nach wie vor kaum etwas Zwingendes.

33 Nach einem Ballverlust von Amine Harit gegen Elvis Rexhbeçaj sind die Kölner wieder am Zug, die das Spiel nun ihrerseits schnell machen. Florian Kainz flankt von der rechten Seite. Am Torraum setzt Jhon Córdoba spektakulär zum Fallrückzieher ab, irritiert damit aber offenbar Elvis Rexhbeçaj, der die bessere Position hat, seinen Hechtflugkopfball aus kurzer Distanz allerdings nicht sauber erwischt. Alexander Nübel macht die Kugel fest.

32 Dann bringt Schalke erstmals richtig gut Tempo rein - über Weston McKennie und Jonjoe Kenny auf der rechten Seite. Letztlich bleibt Benito Raman halbrechts an der Strafraumgrenze an einem Gegenspieler hängen.

29 Einwechslung bei FC Schalke 04: Jean-Clair Todibo

29 Auswechslung bei FC Schalke 04: Ozan Kabak

28 Dann kehrt Ozan Kabak in die Partie zurück, merkt aber offenbar schnell, dass es nicht mehr geht. Für den Innenverteidiger wird das Spiel frühzeitig enden, der verschwindet gleich in der Kabine.

28 Somit genießen die Hausherren noch immer Überzahl. Eine Flanke von Benno Schmitz köpft Elvis Rexhbeçaj aufs Tor. Dieser Versuch gerät zu mittig, da hat Alexander Nübel keine Mühe.

26 Dann muss Ozan Kabak behandelt werden, der seit geraumer Zeit am Boden liegt. Das scheint etwas Gravierendes zu sein. Die Behandlung dauert länger.

25 Über die rechte Seite zieht Kingsley Ehizibue zur Grundlinie. Da kommt Bastian Oczipka nicht mit, hetzt aussichtslos hinterher. Im Strafraum gibt es zwischen beiden einen Kontakt. Die Kölner wollen natürlich einen Elfmeter. Manuel Gräfe aber reicht das nicht. Und auch der Videoschiedsrichter Dr. Robert Kampka sowie dessen Kollege Benedikt Kempkes sehen sich nicht zum Eingreifen gezwungen.

21 Über einen Freistoß von der linken Seite gelangen die Königsblauen in die Box. Dort bemüht sich Ozan Kabak um eine Abschlusshandlung, kommt aber nicht wirklich klar zum Zug. Die Kölner wissen das ohne große Mühe zu klären.

19 Elvis Rexhbeçaj bringt einen Rechtsschuss aus der zweiten Reihe an. Nicht alles, was die Rheinländer heute anstellen, ist gefährlich. Für Alexander Nübel gibt es in dieser Szene nichts zu tun.

18 Mehr mag Schalke nicht gelingen. So behält der Effzeh das Geschehen weitgehend im Griff. In dieser Phase gehen die Jungs von Markus Gisdol auch wieder früher drauf und sorgen für Panik im Schalker Spielaufbau.

16 Dann bekommen die Königsblauen mal ein wenig Platz, marschieren durch die Mitte und nähern sich dem Strafraum an. Amine Harit zieht mit dem rechten Fuß ab, setzt seinen Schuss aus etwa 18 Metern allerdings deutlich zu hoch an.

13 Danach bemühen sich die Schalker vermehrt um Ballbesitz, wollen so erst einmal Stabilität erlangen. Köln lässt den Gegner zunächst gewähren, denn die torgefährliche Zone bleibt für die Gäste weiterhin unerreichbar.

11 Umgehend setzen die Kölner nach, drängen die Königsblauen weit hinten rein. Letztlich aber wird Elvis Rexhbeçaj von Matija Nastasić abgeblockt. Und die anschließende Ecke bleibt ohne Ertrag.

9 Tooor für den 1. FC Köln, 1:0 durch Sebastiaan Bornauw

Erneut findet die Kugel den Weg in die Maschen. Von der linken Seite bringt Florian Kainz einen Freistoß gefühlvoll an den Torraum. Dort herrscht viel Verkehr, doch Sebastiaan Bornauw hat das beste Timing. Dessen Kopfballverlängerung landet unhaltbar im langen Eck. Und jetzt zählt der Treffer. Saisontor Nummer 5 für den Innenverteidiger!

7 Dann zappelt der Ball erstmals im Tor. Nach einem bösen Ballverlust von Jonjoe Kenny legt Jhon Córdoba kurz ab in den Lauf von Jonas Hector. Kölns Kapitän schießt zentral von der Strafraumgrenze, trifft präzise unten ins rechte Eck. Doch Florian Kainz läuft genau in die Schussbahn, befindet sich so im Abseits. Das Tor zählt nicht.

6 In der Folge ergreifen auch die Schalker mal ein wenig die Initiative. Richtig zielstrebig gehen die Knappen dabei nicht vor, und bekommen das Innere des gegnerischen Sechzehners nicht zu sehen.

4 Als Schmitz auf den Rasen zurückehrt, wird seinem Team im Anschluss an den ersten Eckstoß eine Abseitsposition von Sebastiaan Bornauw abgepfiffen.

3 Unterdessen erhält Benno Schmitz nach einem Zusammenprall mit dem Teamkollegen Toni Leistner am Spielfeldrand einen Kopfverband.

3 Nach einem etwas plumpen Foul von Nassim Boujellab an Jhon Córdoba wird dem Gastgeber eine erste verheißungsvolle Freistoßsituation ermöglicht. Florian Kainz führt etwa 25 Meter vor dem Tor aus. Ein Schalker lenkt zur Ecke ab.

2 Für den frühen Abend wurden in Köln starke Windböen vorhergesagt. Im ausverkauften Stadion ist davon nicht so viel zu spüren. Bei acht Grad und nachlassender Niederschlagsneigung sollte die Partie regulär über die Bühne gehen. Die 50.000 Zuschauer auf den Rängen sind gespannt.

Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Jonas Hector und Bastian Oczipka treten sich zur Platzwahl gegenüber.

Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Manuel Gräfe betraut. Der ehemalige FIFA-Referee bestreitet sein 267. Bundesligaspiel. Dabei wird der 46-Jährige unterstützt durch die Assistenten Rafael Foltyn und Markus Sinn.

In der Hinrundenpartie vom 7. Spieltag gab es eine Punkteteilung. Anfang Oktober trennten sich beide Mannschaften in der Veltins-Arena 1:1, wobei den Kölnern der Ausgleich durch Jonas Hector erst in der Nachspielzeit gelang.

Markus Gisdol ist enorm darauf bedacht, den Gegner und dessen Form nicht unterschätzen zu wollen: "Ich will mir durch die letzten Ergebnisse keinen Sand in die Augen streuen lassen. Schalke hat ein sehr gutes Umschaltspiel und ein tolles Tempo. Schalke ist ein Club, der einen internationalen Anspruch hat und dass auch die letzten Jahre bewiesen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind. Das Spiel wird eine große Herausforderung für uns."

David Wagner mahnte daher auch an: "Wir müssen wieder besser spielen, wieder besser zu unserem Spiel finden." Schalkes Trainer weiß aber, dass sich Köln "generell in einer guten Verfassung" befindet und spricht von einer "super spannenden Herausforderung. Köln hat eine Gruppe auf dem Platz – das sieht man. Deshalb fahren sie momentan ihre Resultate ein. Das ändert aber nichts daran, dass wir am Samstag die drei Punkte holen wollen."

Schalke gewann im Jahr 2020 erst ein Bundesligaspiel – zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (2:0). Seither erzielten die Knappen nur noch ein kümmerliches Tor – beim 1:1 gegen Paderborn. Neben den torlosen Partien bei Hertha und in Mainz setzte es noch zwei böse 0:5-Abreibungen in München und am vergangenen Wochenende zu Hause gegen RB Leipzig. Auswärts sind die Gelsenkirchener seit fünf Begegnungen sieglos. Den letzten Dreier gab es im November in Bremen (2:1).

Torreiche Spiele mit widersprüchlichen Ergebnissen lieferte der Effzeh zuletzt. 3:1 gegen Wolfsburg, 1:5 in Dortmund, 4:0 gegen Freiburg, 1:4 gegen München und 5:0 bei der Hertha – viel mehr auf und ab geht fast nicht. Klammern wir die jüngste Heimniederlage gegen den Rekordmeister aus, so präsentierte sich der Aufsteiger dem eigenen Publikum in guter Verfassung. Davor nämlich gelangen vier Siege in Folge, fünfmal blieben die Kölner ohne Niederlage. Die letzte Heimpleite setzte es Anfang November gegen Hoffenheim (1:2).

Auffällig ist darüber hinaus, dass die Kölner im Saisonverlauf sogar ein Tor mehr erzielt haben als die Schalker. Allerdings kassierten die Rheinländer hinten auch zehn Stück mehr. Interessant ist ferner noch die Rückrundentabelle, da nämlich steht der letztjährige Zweitligameister vor den Königsblauen, hat nach der Winterpause drei Zähler mehr eingesammelt.

Tabellarisch hat im RheinEnergieStadion der aktuell Vierzehnte den Sechsten zu Gast. Beide Mannschaften trennt zehn Punkte. Der Effzeh baut auf fünf Zähler Polster zum Abstiegsrelegationsplatz. Schalke hat im Kampf ums internationale Geschäft einige Konkurrenten knapp im Nacken. Jeder Punkt ist in diesen Situationen wertvoll.

Auf Seiten der Gäste fallen Mascarell und Suat Serdar kurzfristig aus. Zudem muss Rabbi Matondo heute mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Somit finden sich drei Neue in Schalkes Anfangsformation: Nassim Boujellab, Michael Gregoritsch und Alessandro Schöpf.

Im Vergleich zum glorreichen Auftritt bei Hertha BSC nimmt Markus Gisdol gezwungenermaßen zwei Veränderungen vor. Anstelle von Rafael Czichos (Operation an der Halswirbelsäule) und Schalkes Leihgabe Mark Uth (Vertragsklausel) rücken Jonas Hector und Sebastiaan Bornauw (Rückkehr nach Gelbsperre) in die Kölner Startelf.

90 Fazit:

Feierabend! Die Spieler von Hoffenheim und Bayern gehen nochmal gemeinschaftlich zu den Fans der TSG und demonstrieren damit Gemeinschaft. Mittendrin sind auch Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp. Nach solchen Ereignissen rückt der Fußball natürlich in den Hintergrund und der FCB-Sieg ist absolute Nebensache. Dennoch ist er auch in der Höhe völlig verdient. Die Sinsheimer waren komplett überfordert und auch die Wechsel von Alfred Schreuder brachten keine wirkliche Verbesserung. In den letzten Minuten haben die Verantwortlichen, Schiedsrichter, Spieler und zum Glück auch die meisten Fans dann ein klares Zeichen gesetzt - ein denkwürdiger Nachmittag!

90 Die reguläre Spielzeit ist gleich beendet und es brandet nochmal Applaus auf.

88 Die Akteure auf dem Rasen gehen jetzt zu den Hoffenheim-Fans, die noch anwesend sind und alle applaudieren.

Herzlich willkommen zur Samstagabendpartie in der Fußball-Bundesliga! Im Rahmen des 24. Spieltages erleben wir ab 18:30 Uhr die Begegnung des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04.

90 Fazit:

Mainz 05 schlägt den SC Paderborn mit 2:0 und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. In einer Partie auf sehr überschaubarem Niveau reichen 15 gute Minuten zu einem ungefährdeten Heimsieg. Bis zur 30. Minute war die Partie ausgeglichen, dann aber schlugen sie Gastgeber zwei Mal zu und übernahmen zudem die absolute Kontrolle in diesem Spiel. Dies setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort, wo Paderborn nicht konnte und Mainz nicht musste. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt nach diesem Mainzer Sieg nun neun Punkte und während Mainz sich ein kleines Polster erarbeitet, bleibt Paderborn wohl nur noch der Blick auf den Relegationsplatz.

90 Fazit:

Borussia Dortmund feiert einen 1:0-Arbeitssieg gegen den SC Freiburg und bleibt dank des vierten Pflichtspielsieges in Serie am Führungsduo dran. Überzeugend war die Vorstellung des BVB dabei allerdings nicht. Nach den fulminanten Auftritten gegen Frankfurt, Paris und Bremen musste Schwarz-Gelb heute hart arbeiten, um den nächsten Dreier einzufahren. Nach der Halbzeitführung verpasste es die Borussia im zweiten Durchgang den Deckel draufzumachen und so kam ein mutiger Sportclub fast noch zum Ausgleich. Roman Bürki war bereits geschlagen als Łukasz Piszczek einen Kopfball von Nils Petersen von der Linie kratzte. In der Schlussphase hatte auch Nicolas Höfler noch eine dicke Chance, letztlich fährt der SC aber ohne Punkte heim. Weiter geht es für beide Teams am nächsten Samstag mit wichtigen Aufgaben in der Liga. Der Sportclub hat nachmittags Union Berlin zu Gast, Dortmund tritt am Abend zum Topspiel in Mönchengladbach an. Tschüss aus Freiburg und noch einen schönen Abend!

84 Jetzt branden "Dietmar Hopp" Sprechchöre auf und alle applaudieren - ein ganz starkes Zeichen!

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach gewinnt das Auswärtsspiel beim FC Augsburg mit 3:2 und festigt am 24. Bundesligaspieltag den vierten Tabellenplatz. Nach dem torlosen Pausenunentschieden belohnten sich die Fohlen im Nachhinein für ihre Chancenvorteile im ersten Durchgang: Erst bestrafte Bensebaini nach Vorarbeit Stindls einen Koubek-Patzer (49.); wenig später verdoppelte der BMG-Kapitän den Vorsprung nach Pléas Querpass selbst (53.). Aus dem Nichts meldeten sich die Hausherren aber bereits in der 57. Minute durch Löwens Kopfballtreffer zurück und erlebten in der Folge ihre beste Phase, doch mehr als eine durch Framberger verpasste Konterchance sprang nicht heraus (71.). Nachdem die Elf vom Niederrhein durch Pléa zweimal knapp an ihrem dritten Treffer vorbei geschrammt waren (63., 75.), gelang dieser Stindl (79.), doch wieder stellten die Hausherren durch den eingewechselten Finnbogason schnell den alten Abstand wieder her (83.). In der Nachspielzeit hätte der Isländer dann beinahe noch den Ausgleich erzielt. Der FC Augsburg tritt am nächsten Sonntag beim FC Bayern München an. Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag Borussia Dortmund. Einen schönen Abend noch!

83 Mittlerweile stehen alle Akteure an und um den Mittelkreis. Ein paar unterhalten sich, viele sind einfach nur geschockt und wenige schieben sich die Kugel hin und her.

81 Dietmar Hopp und Karl-Heinz Rummenigge stehen zudem demonstrativ an der Seitenlinie, zeigen Gemeinschaft und dass so etwas gar nicht geht. Besonders Hopp zeigt damit Größe, da er sich von all den Schmähungen nicht unterkriegen lässt.

90 Håland hat die Entscheidung auf dem Fuß, kommt im Eins-gegen-eins gegen Lienhart aber nicht durch. Die letzte Minute läuft und Freiburg kommt nochmal.

90 Gelbe Karte für Tin Jedvaj (FC Augsburg)

Der Leihspieler aus Leverkusen ist mit einem Foulpfiff nicht einverstanden. Sein Meckern bringt ihm eine Verwarnung ein.

78 Es geht weiter!

Allerdings nicht normal. Stattdessen sind alle 22 Spieler auf dem Platz und schieben sich den Ball nur noch hin und her. Egal ob Hoffenheim oder FC Bayern. Bis zum Abpfiff wird hier nichts mehr passieren!

90 Die Hälfte der Nachspielzeit ist rum und Borussia Dortmund schleppt sich Richtung Ziellinie. Die Hausherren kriegen den Ball nicht mehr festgemacht und kommen kaum zu Entlastung. Freiburg hätte sich einen Ausgleich durchaus verdient.

90 Vier Minuten gibts obendrauf und plötzlich wackelt der BVB wieder! Erst darf Schmid im Sechzehner von rechts flanken, dann legt Petersen per Kopf für Höfler zurück, der aus acht Metern aus der Drehung abzieht. Emre Can blockt in höchster Not!

90 Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel schießt den Ball weg, was seinem Team erstens Zeit kostet und zweitens eine Gelbe Karte mit sich bringt.

90 ... Finnbogason lässt den Hochkaräter liegen! Nach Löwens Verlängerung am kurzen Pfosten will der Isländer zwei Meter vor der langen Ecke die Stirn hinhalten, kommt hierzu aber einen Schritt zu spät.

90 Michel belebt die Partie nochmal, setzt sich auf der rechten Seite durch. Der Pass in den Rücken findet zwar Sabiri, aber dessen Schuss wird geblockt.

90 Zakaria klärt auf der rechten Abwehrseite gegen Niederlechner auf Kosten einer Ecke...

89 Fast die Entscheidung! Im Strafraum fällt die Pille Hakimi vor die Füße, der diesmal auch abzieht. Erst fälscht Schlotterbeck ab, dann ist Schwolow mit den Fingerspitzen dran und letztlich klatscht die Kugel an die Latte!

Der Nachschlag in der WWK-Arena beträgt satte vier Minuten.

87 Giovanni Reyna und Achraf Hakimi schieben sich vor dem Strafraum den Ball hin und her, haben aber offenbar gar kein Interesse, zum Abschluss zu kommen.Die beiden wollen einfach nur Zeit von der Uhr nehmen.

89 Paderborn traut sich nochmal. Strohdieck zieht aus 25 Metern ab und weil Zentner die Kugel nicht festhalten kann, wird es nochmal gefährlich. Schlussendlich klärt der Torwart die Situation aber doch.

88 Hofmann scheitert freistehend an Koubek! Der Ex-Dortmunder hat gegen aufgerückte Hausherren auf halbrechts freie Bahn in Richtung Heimkasten und nimmt aus gut 15 Metern die lange Ecke ins Visier. Der FCA-Keeper pariert mit der Brust.

87 Schmidt und Rose haben ihre letzten Wechsel vorgenommen. Bei den Hausherren kommt Córdova für Richter; auf Seiten der Gäste wird der potentielle Matchwinner Stindl durch Emobolo ersetzt.

86 Einwechslung bei SC Freiburg: Nico Schlotterbeck

86 Auswechslung bei SC Freiburg: Dominique Heintz

85 In den letzten Minuten hat sich die Borussia wieder vorne festgesetzt und Freiburg kommt gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Das ist natürlich die sicherste Art, einen Vorsprung zu verteidigen.

86 Einwechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

86 Auswechslung bei FC Augsburg: Marco Richter

87 Drei Minuten sind noch zu gehen und momentan sind sogar die 05er eher in der Offensive zu finden. Quaison versucht es nochmal aus 25 Metern, zielt aber deutlich zu hoch.

86 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

86 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

86 Diesmal reagieren die Fohlen nach dem Gegentor besonnener, scheinen die Ruhe zu bewahren.

84 Jadon Sancho übernimmt die Ausführung und will den Ball über die Mauer zwirbeln, bleibt aber an einem Freiburger Kopf hängen.

84 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ádám Szalai

84 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Philippe Mateta

83 Lucien Favre schöpft sein Wechselkontingent voll aus und bringt noch den 17-jährigen Reyna für Hazard. Der Eingewechselte bedient auch gleich mal Raphaël Guerreiro, der zwei Meter vor dem Strafraum gefoult wird. Sehr gute Freistoßsituation für den BVB!

77 Die Mannschaften sind in den Katakomben!

Die Begegnung ist offiziell erst einmal für ein paar Minuten unterbrochen. Bei einem erneuten Zwischenfall wäre sie dann wohl vorzeitig beendet. Traurig, dass wenige bescheuerte Leute mit solchen dämlichen Aktionen dem Fußball schaden!

83 Langsam aber sicher könnte man sich ob des Siegers eigentlich festlegen. Wenn es nicht Fussball wäre und im Fussball alles passieren könnte.

83 Tooor für FC Augsburg, 2:3 durch Alfreð Finnbogason

Joker Finnbogason lässt die Fuggerstädter wieder hoffen! Der Isländer wird durch Richter steil auf die rechte Strafraumseite geschickt. Trotz enger Bewachung durch Neuhaus feuert er die Kugel aus spitzem Winkel in die flache linke Ecke.

82 Sind die Weiß-Grünen in der Lage, noch einmal den Anschluss herzustellen?

81 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Giovanni Reyna

81 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

77 Mittlerweile ist der gesamte Bayern-Kader am Gäste-Block und versucht den Idioten ins Gewissen zu reden!

79 Die letzten zehn Minuten brechen an. Dortmund kommt nochmal gut nach vorne, weder Sancho noch Hazard finden aber einen Abschluss.

79 Die absolute Schlussphase beginnt, Paderborn versucht es aber dennoch spielerisch. Vielleicht ist es langsam aber sicher Zeit für die Brechstange.

77 Das Spiel ist schon wieder unterbrochen!

Das Plakat scheint wieder ausgerollt zu sein und alle anderen im Stadion applaudieren dafür, dass Dingert alle vom Feld schickt.

79 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:3 durch Lars Stindl

Stindls nächster Doppelpack in der Fremde bringt die Borussia nahe an den Sieg! Nach Lainers halbhohem Anspiel von der tiefen rechten Seite legt sich der Kapitän die Kugel mit seinem Kontakt vor einer Drehung an der Fünferkante perfekt vor und schiebt eiskalt unten rechts ein.

77 Nicht zu glauben, wie sich die Borussia hier nun unter Druck setzen lässt. Dortmund wirkt völlig unsortiert und bettelt geradezu um den Ausgleich. Kann Freiburg diese Unsicherheit nutzen?

78 Bringt die Elf vom Niederrhein im Gegensatz zum letzten Samstag, als sie gegen Hoffenheim das Ausgleichstor in der Nachspielzeit kassierte, heute einen knappen Vorsprung ins Ziel? Im neunten Anlauf würde dies den ersten Bundesligasieg in der Fuggerstadt bedeuten.

75 Klasse Parade von Baumann!

Goretzka kommt im Strafraum an den Ball, verzögert kurz und lässt seinen Gegenspieler damit ins Leere laufen. Den Schuss halbhoch links ins Eck kann Baumann mit einer schönen Flugeinlage parieren.

75 Das muss der Ausgleich sein! Lucas Höler wird auf den rechten Flügel geschickt und flankt dann in die Mitte. Dort wird Nils Petersen von der gesamten BVB-Abwehr völlig vergessen und steht mutterseelenallein am Fünfer. Mit seinem Kopfball überwindet der Freiburger Stürmer Roman Bürki, doch Łukasz Piszczek kratzt das Ding noch von der Linie. Der muss rein!

75 Weitere Minuten streichen ins Land, ohne das Paderborn hier Gefahr entwickeln kann. Heute soll es bisher einfach nicht sein. Mainz ist unterdessen natürlich zufrieden und wartet geduldig auf den vielleicht entscheidenden Konter.

76 Gelbe Karte für Matthias Ginter (Bor. Mönchengladbach)

Der Nationalspieler reißt Vargas im Mittelfeld zu Boden, um eine Unterzahlsituation zu verhindern.

74 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

74 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Levin Öztunali

74 Eine Viertelstunde vor Schluss wackelt die Borussia mal wieder bedenklich! Gegen immer giftigere Freibruger haben die Hausherren alle Hände voll zu tun und laden die Gäste dann auch noch fast zum Toreschießen ein. Dortmund gibt den Ball am eigenen Sechzehner leichtfertig her, doch Lucas Höler weiß damit nichts anzufangen.

75 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Christoph Kramer

75 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Tobias Strobl

73 Mit Kevin Akpoguma bringt Alfred Schreuder einen weiteren Innenverteidiger für die Schlussminuten. Dadurch wird es hinten jetzt zu einer Fünferkette.

75 Pléa schrammt hauchdünn am 1:3 vorbei! Der aufgerückte Ginter dringt über rechts in den Strafraum ein und spielt flach in Richtung Elfmeterpunkt. Pléa will unten links einschieben; der grätschende Max rettet für den geschlagenen Keeper Koubek.

73 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

73 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Diadié Samassékou

74 FCA-Coach Schmidt stellt auf zwei Spitzen um, bringt Angreifer Finnbogason für Mittelfeldmann Khedira.

72 Das Tempo ist im Moment völlig raus. Bayern verwaltet die 6:0-Führung und die Hausherren sind darauf bedacht nicht noch ein Gegentor zu kassieren.

71 Paderborn beginnt die Schlussphase mit voller Offensive. Mit Michel kommt ein weiterer Angreifer. Ob es was bringt? Aktuell ist das zu bezweifeln.

72 Die Gäste werden offensiver und Dortmund bekommt Räume zum kontern. Sancho überlässt links für Hazard, der gleich flach nach innen gibt und Håland sucht. Ein langes Freiburger Bein ist gerade noch dazwischen.

73 Einwechslung bei FC Augsburg: Alfreð Finnbogason

73 Auswechslung bei FC Augsburg: Rani Khedira

72 Nach Niederlechners Flachpass vom linken Flügel kommt Löwen zwar zunächst vor Sommer an die Kugel, doch der Gästekeeper bekommt seine rechte Hand an sie und stoppt den Winterzugang des FCA.

70 Freiburg wird wieder stärker! Vincenzo Grifo zwingt Roman Bürki mit einem feinen Freistoß zur Flugeinlage. Die folgenden zwei Ecken bringen auch Gefahr, letztlich kann der BVB aber klären,bevor Bürki erneut eingreifen muss.

69 Es geht zwar weiter, aber die Aktion war natürlich völlig unnötig und wird auch zurecht weiterhin mit Pfiffen der TSG-Anhänger bedacht.

70 Einwechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

71 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

70 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

71 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Laurent Jans

69 Gute Chance für den SC! Jonathan Schmid bekommt die Pille am rechten Strafraumeck, zieht einige Meter nach innen und feuert dann knapp am langen Eck vorbei.

71 Augsburg kontert beinahe zum Ausgleich! Nach einer Gästeecke schalten die Fuggerstädter blitzschnell um, sind innerhalb weniger Augenblicke vorne. Nach Richters Steilpass kommt Joker Framberger aus halbrechten 14 Metern unbedrängt zum Abschluss, ballert aber klar drüber.

68 Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Eine redlich verdiente Verwarnung. Emre Can stoppt einen Freiburger Konter auf die taktische Art mit einer rüden Grätsche von hinten.

69 Das Rose-Team bliebe nach aktuellem Stand mit einem Sieg zwar hinter dem BVB auf Rang vier, würde den Vorsprung auf den Fünften Leverkusen aber auf drei Punkte ausbauen. Die Werkself spielt erst morgen Nachmittag in Leipzig.

67 Die Partie ist unterbrochen!

Im Gäste-Fanblock gibt es geschmacklose Banner gegen Dietmar Hopp. Hansi Flick, David Alaba und Joshua Kimmich sind vollkommen zurecht stinksauer und versuchen die Situation zu entschärfen.

65 Für Hoffenheim ist es ein rabenschwarzer Tag. Auch beim Stand von 6:0 agiert der Rekordmeister höchst souverän und spielt das jetzt locker runter.

63 Auch Alphonso Davies bekommt eine Pause. Der Kanadier wird von Lucas Hernández ersetzt.

64 Hakimi sucht gleich mal den gerade eingewechselten Håland, doch der Norweger rutscht in der Strafraummitte weg und kommt nicht an die Kugel. Dennoch scheint das Mitwirken des Norwegers die Mannschaft gleich zu beflügeln. Dortmund zieht das Tempo wieder an.

68 Auch gute 20 Minuten vor dem Ende plätschert die Partie so vor sich hin. Paderborn kann heute nicht, Mainz muss nicht mehr. Alles deutet hier auf einen unspektakulären Sieg der Gastgeber hin.

66 Bei der Schmidt-Truppe stellt sich die Frage, warum sie sich nicht schon vor den beiden Gegentoren so spielfreudig präsentiert hat. Das Leder läuft bei den Hausherren gerade richtig gut.

63 Einwechslung bei Bayern München: Lucas Hernández

63 Auswechslung bei Bayern München: Alphonso Davies

64 Pierre-Gabriel muss nach einem Zweikampf mit Strohdieck raus. Der Außenverteidiger wird von Pierre Malong ersetzt.

62 Julian Brandt darf bei seinem Comeback nach Verletzungspause nach ganz ordentlichen 60 Minuten Schluss machen. Hazard lässt sich nun etwas zurückfallen, Håland geht in die Spitze.

62 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Erling Håland

64 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Pierre Malong

62 Tooor für Bayern München, 0:6 durch Leon Goretzka

Traumhaft gespielt! Hinten lösen es die Roten perfekt. Kimmich spielt hoch auf Goretzka, der direkt vor den Trainerbänken auf Coutinho weiterleitet. Der Brasilianer treibt den Ball nach vorne und bedient dann Tolisso, der nicht rechts raus spielt auf den freien Gnabry, sondern perfekt durchsteckt für Goretzka. Der Joker chippt das Ding dann gekonnt über den herauskommenden Baumann ins Tor.

62 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

64 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Ronaël Pierre-Gabriel

61 Verständlich ist es durchaus, dass Lucien Favre seinen Topstürmer, der unter der Woche krankheitsbedingt kaum trainiert hat, nun bringen will. So lange es nur ein Treffer ist, der Freiburg zum Ausgleich fehlt, ist hier alles möglich. Und der BVB hat bekanntlich schon den einen oder anderen Punkt nach Führung noch abgegeben.

63 Pléa scheitert am Querbalken! Der Franzose schraubt sich nach Bensebainis Flanke von der linken Außenbahn zehn Meter vor dem kurzen Pfosten hoch und nickt wuchtig auf die linke Ecke. Für den geschlagenen Koubek rettet die Latte.

59 Trotz der hohen Führung ziehen sich die Münchner nicht komplett zurück und gehen weiterhin drauf. Die Angriffe spielen sie dafür nicht mehr immer mit der allerhöchsten Intensität.

59 Ohne dass auf dem Rasen irgendwas passiert, geht plötzlich ein Jubel durch den Signal-Iduna-Park. Da dieser wohl kaum durch das Zwischenergebnis aus Hoffenheim ausgelöst wurde, ist klar: Erling Håland läuft sich warm.

60 Gut eine Stunde ist gespielt und trotz aller Bemühungen sieht es nicht danach aus, als würde bei Paderborn kurzfristig was in Richtung Anschlusstreffer gehen. Zu harmlos bleiben die Ostwestfalen gegen die sicher stehenden 05er.

60 Aus heiterem Himmel sind die Fuggerstädter zurück im Rennen um die Punkte, haben das Momentum in diesen Minuten klar auf ihrer Seite. Nach der schläftigen ersten Halbzeit wacht dieses Match gerade so richtig auf.

56 Bei dem klaren Zwischenstand bietet sich für Hansi Flick natürlich die Möglichkeit der Schonung. Thomas Müller hat deswegen bereits Feierabend und wird von Leon Goretzka ersetzt.

57 Der Sportclub aus Freiburg verteidigt nun durchaus etwas höher und nimmt mehr am Spiel teil. Die Offensivbemühungen der Breisgauer sind aber nach wie vor insgesamt sehr limitiert.

56 Einwechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

56 Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

55 Nach einem wunderschönen langen Pass von Kimmich kommt Gnabry rechts in der Box an die Pille. Die Annahme ist eigentlich zu ungenau, doch der quirlige Angreifer erwischt den Ball noch vor dem Aus und flankt in die Mitte. Da kann dann einer in blau klären.

57 Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch Eduard Löwen

Löwens Premierntreffer im FCA-Dress stellt den Anschluss her! Framberger kann von der rechten Außenbahn unbedrängt mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt flanken Löwen löst sich von Ginter und lässt die Kugel über die Stirn in die linke Ecke gleiten.

57 Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (SC Paderborn 07)

Der Flügelflitzer kommt einen guten Schritt zu spät und fährt seine achte Gelbe Karte der Saison ein.

55 Dortmund ist bemüht, wieder die Kontrolle zu übernehmen und setzt in dieser Phase auf Ballbesitz. Am Strafraum zieht dann Brandt mit einer schnellen Bewegung das Tempo an, das folgende Zusammenspiel mit Witsel und Sancho funktioniert aber nicht.

56 Paderborn will es wissen und bringt zwei neue Offensivkräfte. Sabiri ersetzt Gjasula, Antwi-Adjei muss für Jastrzembski weichen.

56 Bensebaini bleibt trotz seines Tores ein Pechvogel, bekommt er die Kugel nun auch noch aus kurzer Distanz in den Unterleib.

56 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Dennis Jastrzembski

56 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

52 Die Hausherren finden mal wieder den Weg nach vorne. Eine Flanke von der linken Seite rauscht aber durch den gesamten Sechzehner.

56 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Abdelhamid Sabiri

56 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Klaus Gjasula

52 Fußball gespielt wird auch. Und wie! Julian Brandt legt die Kugel mit der Hacke herrlich in den Lauf von Jadon Sancho und der Engländer verfehlt den rechten Giebel des Freiburger Tores mit seinem Schlenzer aus 17 Meter nur haarscharf!

49 Beim FCB ist Jérôme Boateng, der gegen Ende des ersten Durchgangs leicht humpelte, in der Kabine geblieben. Dafür ist Tolisso neu dabei und Kimmich ist jetzt der rechte Innenverteidiger.

53 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:2 durch Lars Stindl

Mönchengladbach legt das zweite Tor schnell nach! Nach gegnerischem Einwurf auf der offensiven rechten Außenbahn bedient Strobl Pléa auf der ballnahen Sechzehnerseite. Der Franzose legt für Stindl flach ab. Der Kapitän vollendet mit dem rechten Innenrist aus 13 Metern in die flache linke Ecke.

52 Mainz ist sichtbar auf Kontrolle bedacht, während Paderborn bei eigenem Ballbesitz natürlich den Weg nach vorne sucht. Weil ersteres gelingt, zweiteres aber nicht, sehen wir in der Anfangsphase einen ruhigen Kick.

50 Von der Dortmunder Südtribüne sind mal wieder Schmähgesänge Richtung Dietmar Hopp zu hören. Daraufin unterbricht Schiri Hartmann die Partie und lässt mitteilen, dass er die Partie unterbrechen will, wenn sich das fortsetzt.

52 Torschütze Bensebaini muss auf dem Rasen behandelt werden, nachdem ihm Framberger unglücklich auf den Oberschenkel gestiegen ist. Er wird aber wohl weitermachen können.

48 Die Hoffenheimer haben sich in der Halbzeitpause mit Sicherheit nochmal was vorgenommen. Kurz nach Wiederbeginn ist davon jedoch noch nichts zu sehen. Mit Kramarić ist bei der TSG sogar ein weiterer Offensivmann eingewechselt worden.

48 Diesmal beginnen die Gäste forscher und setzen die Borussia gleich unter Druck. Eine Hereingabe von links landet am Fünfer bei Nicolas Höfler, der den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht verarbeiten kann.

49 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Ramy Bensebaini

Bensebaini bringt die Fohlenelf in Front! Pléas flache Hereingabe von der rechten Strafraumlinie wird in Richtung Elfmeterpunkt abgefälscht. Koubek verlässt die Linie zu spät, so dass Stindl vor ihm zur Stelle ist und für Bensebaini ablegen kann. Der Algerier schiebt unten rechts ein.

48 Da hätte es schon soweit sein können. Öztunali setzt Quaison gut ein, der die Kugel auf Mateta weiterleitet. Mit einer Grätsche kommt der Angreifer zum Abschluss, dieser geht allerdings über das Tor.

47 Tooor für Bayern München, 0:5 durch Coutinho

Blitzstart! Hoffenheim will hinten raus spielen. Müller erobert allerdings einen Pass von Hübner. Mit der Flanke vom rechten Strafraumeck findet der Mann mit der 25 auf dem Rücken Coutinho, der aus sieben Metern direkt mit dem rechten Innenrist erhöht.

48 Beide Trainer haben in der Pause einmal gewechselt. Schmidt hat den stark platzverweisgefährdeten Lichtsteiner in der Kabine gelassen und durch Framberger ersetzt. Rose verzichtet ab sofort auf den angeschlagenen Thuram und setzt auf Pléa.

46 Weiter geht's! Im Gäste Block wurden völlig unnötigerweise Bengalos gezündet. Deshalb hat sich der Wiederanpfiff ein wenig verzögert.

46 Einwechslung bei SC Freiburg: Yannik Keitel

46 Einwechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

46 Auswechslung bei SC Freiburg: Janik Haberer

46 Auswechslung bei Bayern München: Jérôme Boateng

46 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Manuel Akanji

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Andrej Kramarić

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Steven Zuber

46 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter gehts! Beide Teams wechseln zur zweiten Hälfte einmal. Beim BVB ersetzt Akanji den offenbar angeschlagenen Hummels, bei Freiburg gibt der 19-jährige Yannik Keitel sein Bundesligadebüt und kommt für Haberer.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der WWK-Arena! Vorsichtige Fuggerstädter haben eine halbe Stunde lang in der Abwehr überhaupt nichts zugelassen, ihrerseits vorne aber auch gar nichts gerissen. Die Schlussphase vor dem Seitenwechsel sorgt jedoch, dass die Tendenz für einen Erfolg der Fohlen spricht.

46 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's! Die Teams kommen, ebenso wie die Sonne, heraus und das in unveränderter Formation. Beide Trainer verzichten auf Wechsel.

46 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Marcus Thuram

46 Einwechslung bei FC Augsburg: Raphael Framberger

46 Auswechslung bei FC Augsburg: Stephan Lichtsteiner

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause gegen den SC Freiburg insgesamt verdient mit 1:0. Die Hausherren erwischten den besseren Start und hatten in der ersten halben Stunde alles im Griff. Dortmund hatte über 75% Ballbesitz und die Führung durch Sancho war folgerichtig. Dann wurden bis dato viel zu zaghafte Freiburger mutiger und kamen zu einigen Chancen, da der BVB nun zu passiv agierte. Die beste Chance der Gäste vergab Grifo, der aus 16 Metern freistehend verzog. Insgesamt ist auf beiden Seiten noch viel Sand im Getriebe, es gibt wenig Torchancen und jede Menge Leerlauf. Gleich gehts weiter mit der zweiten Hälfte im Signal-Iduna-Park!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Mainz 05 in der heimischen Opel Arena mit 2:0 gegen den SC Paderborn. In einer Partie, die bis zur 30. Minute komplett ausgeglichen und ohne größe Höhepunkte verlief, ist dieses Ergebnis wohl ein Tor zu hoch, auch wenn Mainz in der Schlussviertelstunde das Kommando übernimmt und sicherer agierte. Von Paderborn gab es immer wieder kleine Nadelstiche, vor allem nach dem Rückstand fiel das aber zunehmend schwer. In Durchgang Zwei muss von den Ostwestfalen aber in jedem Fall mehr kommen, während Mainz nicht den Fehler machen darf, die Führung nur verwalten zu wollen.

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Samstagsspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Nach einer ereignisarmen ersten Viertelstunde, in der der einzige Aufreger ein vermeintliches Thuram-Handspiel im eigenen Sechzehner war (5.), In einem weiterhin tempoarmen Duell mit Ballbesitzvorteilen für die Fohlen passierte in den beiden Strafräumen in den anfänglichen 30 Minuten überhaupt nichts Nennenswertes. Erst in der jüngsten Viertelstunde näherte sich der Favorit vom Niederrhein einem Treffer ernsthaft an: Die erste Chance ließ Stindl in der 37. Minute ungenutzt; in Minute 42 stand sich Hofmann freistehend selbst im Weg. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Bayern gelingt auch ohne Lewandowski ein Gala-Auftritt und führt zur Pause mehr als verdient mit 4:0. Von Beginn an waren die Münchner voll da und belohnten sich prompt mit drei Treffern in der Anfangsviertelstunde. Hoffenheim hatte der Spielfreude der Gäste rein gar nichts entgegenzusetzen und ist mit Sicherheit heil froh, dass sie jetzt erstmal 15 Minuten zum Durchschnaufen haben. Geht das im zweiten Abschnitt so weiter droht den Sinsheimern ein Debakel. Allerdings haben sie bereits im DFB-Pokal bewiesen, dass sie trotz hohen Rückstandes zurückkommen können. Knüpft der Rekordmeister, bei dem Joshua Zirkzee eine ganz starke Partie macht, auch nur annähernd an die erste Hälfte an dürfte es jedoch nur eine Frage der Höhe des FCB-Sieges sein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Der Nachschlag im ersten Abschnitt soll 120 Sekunden betragen.

45 Am Ende eines Gegenstoßes zieht Vargas aus dem halblinken Offensivkorridor und gut 20 Metern mit rechts ab. Er jagt das Leder weit über Sommers Kasten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Die vielen FCB-Fans auf den Tribünen jubeln und rufen lautstark "Hier regiert der FCB!" Nach der ersten Halbzeit entspricht das vollkommen der Wahrheit.

44 Ordentlicher Abscluss von Vasiliadis, der von der linken Seite in die Mitte zieht, den Kasten aber leicht verfehlt.

43 Die Mannschaft von Hansi Flick geht derzeit nicht mehr ganz so aggressiv und früh drauf. Dadurch hat Oliver Baumann mal etwas Zeit sich zu entspannen. Unglaublicher Auftritt der Bayern!

43 Raphaël Guerreiro versucht es nochmal aus der Distanz, trifft mit seinem Schüsschen aber nicht mal das Tor. Wenig später kommt schon wieder der Sportclub und macht nochmal Dampf gegen eine Borussia, die der Halbzeitpause entgegen wankt.

42 Hofmann verstolpert die Gästeführung! Nach der bisher flüssigsten Kombination der Partie scheitert zunächst Neuhaus aus zentralen 14 Metern an Koubek. Hofmann will aus halbrechten elf Metern unbewacht abstauben, feuert aber wegen eines ungenauen Kontakts weit rechts daneben.

40 Nach langer Zeit haben die Hoffenheimer mal wieder etwas länger den Ball in den eigenen Reihen. Daraus entsteht keine Gefahr und der Rekordmeister ist wieder auf dem Weg nach vorne.

41 Gelbe Karte für Klaus Gjasula (SC Paderborn 07)

Der Kapitän unterbindet einen viel versprechenden Konter der Gastgeber mit einem Taktischen Foul. Klar, dass es hier Gelb geben muss.

40 Für die Gäste ist dieses 0:2 natürlich ein gewaltiger Nackenschlag. Paderborn war hier nicht schlechter, allerdings in den entscheidenden Momenten einfach nicht wach und auch nicht clever genug.

40 Die Fohlen sind vorne auf Einzelaktionen angewieen, haben im Zusammenspiel noch viel Luft nach oben. Um den zweiten Auswärtssieg in Serie einzufahren, benötigen sie heute ein große Portion Geduld.

40 Kaum gehts mal wieder mit tempo vorwärts, wird es auch gefährlich. Brandt und Hakimi tanzen auf rechts drei Freiburger aus und der Marokkaner will dann auf den durchstartenden Sancho durchstecken. da hat nicht viel gefehlt und der 19-Jährige wäre frei durch gewesen.

38 Auch kurz vor der Pause lassen die Gäste kein Deut nach und haben sich die Führung auch in der Höhe verdient.

35 Die Bayern sind richtig ins Rollen gekommen. Hoffenheim findet sich einfach nicht zurecht und hat Glück, dass Alphonso Davies freistehend vor Oliver Baumann am TSG-Schlussmann gescheitert ist.

38 Der BVB hat seine Souveränität aus den ersten 25 Minuten fast komplett verloren und agiert nun viel zu passiv. Freiburg erarbeitet sich die erste Ecke, wenig später muss Bürki erneut einen Versuche aus spitzem Winkel abwehren.

36 Aus der nächsten guten Freiburger Chance wird eine gute Möglichkeit für den BVB! Nicolas Höfler spielt den Ball statt zu einem von zwei gut positionierten Mitspielern in die Füße von Raphaël Guerreiro und der leitet den Gegenangriff ein. Brandt schickt Hazard links raus, der Belgier zieht nach innen und hat mehrfach die Chance zum Abschluss, schlägt aber so lange weiter Haken, bis die Chance vorüber ist.

37 Stindl mit der ersten Großchance der Partie! Nach Thurams Durchbruch auf links und dessen Pass zu Hofmann verlagert dieser von halblinks nach halbrechts zum Gästekapitän. Der zieht aus 15 Metern mit rechts ab. Koubek pariert den noch leicht abgefälschten Versuch mit dem rechten Bein.

37 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Karim Onisiwo

Es erwischt den SC Paderborn nun eiskalt. Mainz setzt zum Konter an und das mit Erfolg. In der Mitte kommt über Umwege Quaison an die Kugel, der das Leder direkt weiterspielt auf den völlig freien Onisiwo. Dieser bleibt vor dem Tor cool und hat zudem noch etwas Glück im Abschluss.

36 Sommer ist nach einer weiteren Kopfballablage durch Richter im offensiven Zentrum schon zum zweiten Mal zum Verlassen seines Sechzehners gefordert. Erneut klärt er etwa zwei Meter vor dem heranstürmenden Niederlechner.

34 Der FCA würde mit einem Sieg auf Rang zehn vorrücken und den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf neun Punkte ausbauen. Noch warten die Hausherren aber auf ihre erste echte Gelegenheit.

34 Auch auf der anderen Seite mal ein Abschluss! Innenverteidiger Heintz rückt mit auf und geht nach einem Doppelpass mit Grifo über links in die Box. Aus spitzem Winkel feuert Heintz hoch aufs kurze Eck, Bürki passt auf und pariert sicher.

34 Tooor für Bayern München, 0:4 durch Coutinho

Es wird ein Schützenfest! Wieder geht es über die Flügel. Dieses Mal holt Davies die Murmel noch kurz vor der Grundlinie und legt dann flach in die Mitte auf Zirkzee. Zwischenzeitlich kommt Müller dran, bevor ein Schuss des jungen Niederländers geblockt wird. Die Kugel fällt Coutinho vor die Füße, der Schlenzer mit dem rechten Innenrist wird noch abgefälscht, fliegt über Baumann hinweg und schlägt relativ mittig ein.

32 Die Sinsheimer ändern ihre Spielweise nicht und bekommen dadurch große Probleme. Wieder versuchen sie es spielerisch. Gnabry spritzt rechts im letzten Drittel dazwischen und erobert den Ball. Den Querpass hat Baumann dann aber gerochen und verhindert den nächsten Gegentreffer.

34 Unterdessen bricht über dem Stadion ein gewaltiges Unwetter herein. Es gießt wie aus Eimern und es weht ein ordentlicher Wind.

32 Emre Can schiebt mal mit an und setzt dann aus der Zentrale am Strafraum Julian Brandt in Szene. Der 23-Jährige nimmt die Kugel mit links an und schlenzt dann mit rechts aus 18 Metern aufs rechte Eck. Knapp vorbei!

31 Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

Der Niederländer bekommt eine Verwarnung aufgebrummt, nachdem er durch Wegschießen des Balles eine schnelle Freistoßausführung der Gäste verhindert hat.

31 Gelbe Karte für Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)

Onisiwo hält an der Außenlinie gegen Jans böse den Fuß drauf. Gelb ist da absolut berechtigt.

30 Alfred Schreuder reagiert und bringt Lucas Ribeiro für Jacob Bruun Larsen. Somit wird es bei den Hausherren personell etwas defensiver.

30 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Lucas Ribeiro

30 Nach einer halben Stunde sind dann auch die Gäste aus dem Breisgau so langsam aufgewacht. Immerhin ist nun der eine oder andere Ansatz eines Angriffs auszumachen.

30 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Jacob Bruun Larsen

29 Bei Hoffenheim deutet sich bereits der erste Wechsel an. Nach dem bislang katastrophalen Auftritt ist das kaum verwunderlich.

30 Löwen wuselt sich unweit der rechten Grundlinie an Hofmann vorbei und tankt sich in den Sechzehner. Von dort stolpert er die Kugel direkt in Sommers Hände.

28 Abgesehen von der einen Szene gerade haben die Hausherren hier absolut alles im Griff. Dortmund hat viel Ballbesitz und arbeitet sich immer wieder kontinuierlich vorwärts. Lediglich an vernünftigen Abschlüssen fehlt es.

28 Wieder Zirkzee! Gnabry und Müller spielen rechts am Strafraum einen Doppelpass. Der Torschütze des 1:0 zieht bis zur Grundlinie und legt dann zurück an den Fünfer. Zirkzee versucht es mit der Hacke. Das Rund kullert jedoch weit links vorbei.

29 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Robin Quaison

Aus dem Nichts die Führung für die Hausherren. Quaison bekommt die Kugel auf der halblinken Seite und lässt Gjasula spielend leicht stehen. Sofort folgt der harte und platzierte Abschluss gegen den Zingerle machtlos ist. Schöner Treffer!

28 Mönchengladbach tut sich auch kurz vor der Halbstundenmarke schwer, Lücken in der Defensive der Fuggerstädter zu finden. Auch mit hohen Anspielen reißen die Fohlen bisher gar nichts.

26 Zirkzee ist voll integriert! Regelmäßig ist der Stürmer in das Kombinationsspiel mit eingebunden. Nach einem Freistoß von Kimmich taucht der Niederländer sogar wieder vordem Tor auf und scheitert mit seinem Lupfer nur knapp an Baumann.

26 Plötzlich die dicke Chance für den Sportclub! Mats Hummels lässt sich aus der Kette locken und der Pass in die Tiefe landet genau im Fuß von Vincenzo Grifo. Der Deutsch-Italiener zieht aus 16 Metern ab und jagt das Ding einen knappen Meter über den Kasten von Roman Bürki.

24 Coutinho ist die fehlende Form und Spielpraxis auch heute anzumerken. Zwar ist der Brasilianer bemüht und macht auf dem linken Flügel immer wieder Platz für Davies. Ein unbedrängter Seitenwechsel auf Gnabry geht jedoch in den Rücken und ins Seitenaus.

25 Passend zum Wetter plätschert die Partie so ein wenig vor sich hin und auch nach gut 25 Minuten lässt sich noch nicht sagen, in welche Richtung das Ganze geht.

25 Der bereits verwarnte Lichtsteiner wandelt auf schmalem Grat, räumt Bensebaini in einem Luftduell unsanft ab. Schiedsrichter Schmidt erteilt dem Schweizer die letzte Ermahnung vor einer Ampelkarte.

25 Die Bedingungen im Signal-Iduna-Park sind mittlerweile grenzwertig. Es schüttet wie aus Eimern während ein kräftiger Sturm durch die Arena zieht. Von den Tribünen werden diverse Gegenstände aufs Feld geweht.

23 Christian Streich ahnt Böses. Der SC-Coach gestikuliert am Spielfeldrand wild mit den Händen und versucht, seine Jungs wachzurütteln. So richtig klappt das aber nach wie vor nicht.

22 Nach einem langen Zuspiel gelangt die TSG mal hinter die gegnerische Abwehrreihe. Skov zieht links in den Strafraum und schließt ab. Neuer ist aber im bedrohten Eck und hat die Pille im Nachfassen sicher.

22 ... Sommer klärt nach Max' effetreicher Ausführung vor die lange Ecke mit der rechten Faust ins Seitenaus.

21 Coutinho zieht von links in die Mitte und sucht den Abschluss. Der Schuss aufs kurze Eck geht links daneben.

21 Paderborn kombiniert sich in den Strafraum, aus halbrechter Position hat Pröger dann die Wahl zwischen Torschuss und Querpass. Es wird eine Mischung aus beidem, doch in der Mitte ist kein Paderborner zur Stelle.

21 Löwen holt auf der rechten Außenbahn gegen Bensebaini einen Eckstoß heraus...

20 Als würden sie nicht auch so schon genug unter Druck stehen, machen die Gäste sich das Leben auch noch selbst schwer. Heintz spielt die Pille als letzter Mann direkt in die Füße von Hazard und hat riesiges Glück, dass der BVB-Stürmer damit nichts anfangen kann.

20 Augsburg kann mit dem Start in die Partie zufrieden sein, ist Koubeks Kasten bisher noch nicht ernsthaft in Gefahr geraten. Der Elf vom Niederrhein fällt im letzten Felddrittel bisher wenig ein; häufig schafft sie es gar nicht erst dorthin.

19 Die Hausherren sind nicht zu beneiden. Müller und Co. haben einen super Tag erwischt, treten höchst konzentriert auf und scheinen die Partie bereits in der ersten Halbzeit entscheiden zu wollen.

18 Die Dortmunder Führung ist hochverdient. Freiburg nimmt nach wie vor überhaupt nicht am Spiel teil und kommt kaum aus der eigenen Hälfte. Von der Leidenschaft und der Körperlichkeit, die Christian Streich im Vorfeld gefordert hatte, ist nichts zu sehen.

18 Die ersten 20 Minuten sind fast zuende und keines der Teams konnte sich in der zerfahrenen Partie bislang entscheidende Vorteile erarbeiten. Alles in allem ist hier noch viel Luft nach oben.

17 Damit ist bereits jetzt klar, dass die Münchner die Ausfälle von Coman und Lewandowski kompensieren können. Für Zirkzee ist es zudem bereits die dritte Bude.

17 Der junge Schweizer kann erfreulicherweise doch schnell wieder mitmischen.

14 Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Öztunali eröffnet sich nun aber Antwi-Adjei die erste richtig dicke Torchance, doch der Angreifer kriegt aus spitzem Winkel nicht genug Druck in seinen Torschuss und scheitert an Zentner.

16 Vargas ist nach einer sauberen Grätsche durch Elvedi unglücklich auf der rechten Schulter gelandet und muss auf dem Rasen behandelt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass FCA-Coach Schmidt früh tauschen muss.

15 Tooor für Bayern München, 0:3 durch Joshua Zirkzee

Der Youngster knipst! Alaba speilt von der Mittellinie einen sensationellen Diagonalpass auf Gnabry. Der Nationalspieler nimmt das Zuspiel super an und flankt dann von rechts in die Mitte. Am Fünfer verpasst zunächst Kimmich. Dahinter steht allerdings Zirkzee. Der 18-Jährige verzögert kurz un schließt dann überlegt mit links ab. Baumann ist ohne Chance und kann nur zusehen, wie die Kugel rechts unten über die Linie rollt.

13 Die Sinsheimer haben große Probleme sich zu befreien, wenn die Bayern ganz hoch pressen.

13 Man merkt beiden Mannschaften schon auch an, dass sie erstmal auf Sicherheit bedacht sind. Viel spielt sich in dieser Phase im Mittelfeld ab.

15 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Jadon Sancho

Mit der ersten echten Chance geht die Borussia in Führung! Julian Brandt nimmt den Ball am linken Strafraumeck mit der Brust fein an und steckt durch auf Thorgan Hazard. Der Belgier nimmt den Ball mit etwas Glück gut mit, lässt einen Freiburger stehen und legt am Fünfer vor Schwolow quer auf Jadon Sancho. Der Engländer muss dann nichts mehr weiter tun als das Ding mit links über die Linie zu drücken.

14 Niederlechner wird aus der eigenen Hälfte weit auf den rechten Flügel geschickt. Nach seiner missglückten Vorarbeit für Richter, der am ersten Pfosten gelauert hat, geht aber ohnehin die Abseitsfahne des Assistenten hoch.

14 Jadon Sancho chippt die Kugel halbhoch an den Fünfer Richtung Thorgan Hazard, doch Keeper Alexander Schwolow passt auf und fängt locker ab.

11 Nach einer Ecke von der rechten Seite segelt eine Halbfeldflanke in die Mitte. Nordtveit kommt aus knapp zehn Metern unbedrängt zum Kopfball. Der Versuch des Innenverteidigers geht aber knapp rechts drüber.

12 Allmählich ist der BVB in der Partie angekommen und wird stärker. Freiburg verteidigt tief in der eigenen Hälfte und findet offensiv bisher nicht statt.

12 Der Start in den Nachmittag verläuft eher gemächlich. Der FCA arbeitet gegen den Ball sehr konzentriert und verhindert, dass die Rose-Truppe in der Anfangsphase zwischen die Linien gelangt.

9 Für den FCB ist das natürlich ein Traumstart! Das 1:0 war für Serge Gnabry bereits die 19. Torbeteiligung. Für Kimmich war es der 2. Saisontreffer.

10 Kuriose Szene: Manuel Gulde tritt im eigenen Strafraum über den Ball und beschert Axel Witsel damit eine gute Schusschance. Und was macht der Belgier? Der schlägt ebenfalls ein Luftloch.

9 Nach Foulspiel an Emre Can gibt es einen Freistoß für den BVB aus dem Halbfeld. Raphaël Guerreiro und Hakimi führen kurz aus, wenig später fliegt eine Flanke an den zweiten Pfosten, wo Hummels und Lienhart im Kopfballduell unglücklich mit den Köpfen zusammenprallen. Beide können aber wohl weitermachen.

9 Nach einem Eckball verlängert Strohdieck das Leder eigentlich optimal auf den zweiten Pfosten. Dort fehlt jedoch ein Paderborner, der das Leder über die Linie bugsieren könnte. Da war mehr drin!

9 Die Fohlen werden von den Gastgebern zwar früh angelaufen. Sie beginnen jedoch passsicher und können es in den ersten Momenten vermeiden, in gefährlichen Rasenregionen den Ball herzuschenken.

7 Weil auf dem Feld momentan nicht allzu viel passiert ein kleiner Ausflug auf den Spielberichtsbogen. MitLeandro Barreiro und Laurent Jans stehen sich heute nämlich erstmals in der Geschichte zwei Luxemburger gegenüber.

7 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Joshua Kimmich

Der Rekordmeister legt direkt nach! Müller holt einen langen Pass von Boateng an der Sechzehnerlinie traumhaft aus der Luft und legt etwas zufällig ab für Zirkzee. Hübner ist per Grätsch dazwischen, aber legt dadurch auf für Kimmich, der direkt abschließt und platziert mit dem rechten Innenrist unten rechts ins Eck vollstreckt.

4 Die Münchner beginnen furios und machen in den ersten Minuten richtig viel Druck. Hoffenheim kann sich kaum befreien.

6 Die Hausherren lassen es sehr gemütlich angehen und versuchen erstmal Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen, indem sie das leder minutenlang zirkulieren lassen. eine erste Flanke von Hakimi findet keinen Abnehmer.

6 Marco Rose stellt nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim zweimal um. Ramy Bensebaini und Tobias Strobl verdrängen Oscar Wendt und Alassane Pléa ins erweiterte Aufgebot.

4 Nun startet auch Paderborn seine ersten Offensivbemühungen und schickt bei einem Konter den pfeilschnellen Antwi-Adjei auf die Reise. Dessen flache Rückgabe findet am Sechzehner aber keinen Abnehmer.

4 Beim BVB gibt Hazard heute den Håland und orientiert sich in die vorderste Spitze, Brandt und Sancho agieren auf den Außenpositionen.

4 Martin Schmidt hat im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Felix Uduokhai, Raphael Framberger, Fredrik Jensen (allesamt auf der Bank) und Daniel Baier (Gelbsperre) beginnen Stephan Lichtsteiner, Carlos Gruezo, Eduard Löwen und Ruben Vargas.

3 Hofmann flankt den fälligen Freistoß auf Bensebaini, der sieben Meter vor dem kurzen Pfosten postiert ist. Der Algerier nickt direkt in Koubeks Arme.

3 Beide Teams sind heute mit der gleichen Grundformation unterwegs. Christian Streich spiegelt das eingespielte BVB-System mit einer Dreierkette aus Lienhart, Heintz und Gulde.

2 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Serge Gnabry

Gnabry kocht schon wieder! Thiago erobert das Leder früh auf der linken Seite. Zirkzee spielt direkt weiter auf Müller, der von der Strafraumecke weit an den zweiten Pfosten flankt. Dort fliegt Gnabry in die Hereingabe und lenkt die Kugel irgendwie mit der Fußspitze aufs Tor. Baumann ist zwar noch dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

1 Und die Hausherren fahren hier sofort den ersten gefährlichen Angriff. Matetea wird jedoch nicht sauber genug in Szene gesetzt und kriegt die Kugel nicht mehr vor der Grundlinie kontrolliert.

1 Gelbe Karte für Stephan Lichtsteiner (FC Augsburg)

Der erfahrene Schweizer räumt Bensebaini auf der rechten Abwehrseite mit einer Grätsche von hinten ab und kassiert bereits nach 35 Sekunden eine Gelbe Karte.

1 Los geht's! Bayern stößt an und Boateng haut den Ball direkt weit nach vorne. Coutinho kommt von der Grundlinie zwar zur Flanke, aber das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits.

1 Auf geht's! Mainz stößt an und das im gewohnten Rot und Weiß. Die Gäste agieren in blau-schwarzen Jerseys.

1 Der Ball rollt! Der BVB ist klassisch in gelb und schwarz unterwegs, Freiburg stößt in weiß mit schwarzen Streifen an.

1 Augsburg gegen Mönchengladbach – auf geht's in der WWK-Arena!

Jeffrey Gouweleeuw gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Lars Stindl. Die Fohlen stoßen an.

Vor gut 25000 Zuschauern betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen. Die Hausherren spielen in weiß-grünen Klamotten; der Gast präsentiert sich in hellblauer Kleidung.

Langsam aber sicher wird es spannend im natürlich bestens gefüllten Signal-Iduna-Park! Die Unparteiischen haben die 22 Akteure soeben bei strömendem Regen bereits auf das Spielfeld geführt und die beiden Kapitäne Łukasz Piszczek und Christian Günter stehen zur Platzwahl bereit.

Mit der Spielleitung ist Christian Dingert beauftragt. Für den 39-Jährigen ist es der 131. Einsatz in der Bundesliga. An den Seitenlinien werden dem Referee Tobias Christ und Timo Gerach assistieren. Vierter Offizieller ist Marcel Pelgrim und Video-Assistent ist Frank Willenborg.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Hartmann, der an den Seitenlinien von Jan Seidel und Markus Schüller unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Lasse Koslowski und in Köln werten Günter Perl und sein Assistent Mike Pickel die Videobilder aus.

Beim FC Bayern ersetzt Flick nur die zwei verletzten Lewandowski und Coman. Dafür rücken Zirkzee und Coutinho in die Anfangsformation. Zudem kehrt Javi Martínez nach überstandener Verletzung zurück in den Kader und nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Auch Hoffenheim hat in der Offensive mit Verletzungen zu kämpfen. Sargis Adamyan, Ishak Belfodil und Munas Dabbur fallen allesamt aus. Dadurch steht Bebou heute von Anfang an auf dem Platz und ist die einzige personelle Veränderung im Vergleich zum 1:1 gegen Gladbach.

Ausgerechnet jetzt fällt mit Robin Koch auch noch der Abwehrchef mit einer Grippe aus. Dennoch zeigte sich Christian Streich vor der Reise in den Pott durchaus zuversichtlich. "Es ist wichtig, Kompaktheit herzustellen und die Abstände gering zu halten. Wir konnten das üben und uns auf den BVB einstellen", so der SCF-Coach, der allerdings auch die Stärke der Borussia betonte. "Die Handlungsschnelligkeit und die individuelle Fähigkeit von Dortmund sind außergewöhnlich", so Streich.

Dementsprechend verwundert es nicht, dass Hansi Flick vor der kommenden Aufgabe warnt: "Wir haben ein hervorragendes Spiel in Chelsea gemacht, jetzt haben wir die nächste schwere Aufgabe in Hoffenheim vor der Brust."

Die Teams trafen in dieser Saison bereits zweimal aufeinander und es waren packende Duelle. Im Hinspiel konnte Hoffenheim mit 2:1 in der Allianz Arena gewinnen und Anfang Februar setzte sich der FCB im DFB-Pokal mit 4:3 durch. Generell sind die Baden-Württemberger in jüngster Vergangenheit der Angstgegner der Bayern. Die Bilanz der letzten sieben Aufeinandertreffen ist komplett ausgeglichen. Beide konnten je dreimal gewinnen und es gab ein Unentschieden. Kein Team konnte seit 2016 mehr Punkte gegen den Rekordmeister holen als 1899 Hoffenheim.

Alfred Schreuder, Trainer der TSG, sieht die Chancen für sein Team durch die Ausfälle steigen. "Normalerweise ist es natürlich ein Vorteil für den Gegner, wenn Robert Lewandowski nicht spielen kann. Er ist der beste Stürmer der Liga. Wir müssen uns aber auf uns konzentrieren und werden sehen, wer bei ihnen im Sturm spielen wird", gab der Niederländer klar zu verstehen.

Bei Paderborn muss man gezwungenermaßen Streli Mamba ersetzen, der womöglich bis zum Saisonende ausfällt. Auch der angeschlagene Gerrit Holtmann ist heute nur auf der Bank zu finden. Friðjónsson und Collins rücken heute dafür in die Startelf.

Mit der Regeldurchsetzung im 18. Bundesligaduell zwischen FCA und BMG wurde Markus Schmidt beauftragt. Der 46-jährige befindet sich in seiner 17. Saison in der nationalen Eliteklasse und leitet heute zum 181. Mal eine Bundesligapartie. Dabei unterstützen ihn die Linienrichter Alexander Sather und Robert Wessel sowie der Vierte Offizielle Dominik Schaal.

Die Gäste aus dem Breisgau sind im Fußballjahr 2020 noch immer nicht so richtig angekommen. Nach nur zwei Siegen aus sechs Partien ist der SC Freiburg, der lange in den europäischen Rängen rangierte, auf den neunten Platz abgerutscht. Zuletzt setzte es zuhause eine 0:2-Pleite gegen den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf, bei der sich vor allem die Defensive oft schläfrig präsentierte. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt nur drei Punkte und man könnte heute mit einem Auswärtssieg wieder heranrücken. Allerdings liegt der letzte Freiburger Sieg in Dortmund schon fast 20 Jahre zurück.

Wer Robert Lewandowski im Sturmzentrum ersetzt ließ der Hansi Flick in der Pressekonferenz noch offen. "Wir werden es sicher auffangen. Serge Gnabry ist eine Option, Thomas Müller könnte das auch spielen. Joshua Zirkzee ist auch ein Spieler und alle Spieler werden in die Überlegung miteinbezogen. Das lassen wir aber bis morgen offen", gab der47-Jährige gestern einen kleinen Einblick in die Überlegungen. Jetzt steht fest, dass der junge Joshua Zirkzee den Job vorne drin übernimmt.

Beierlorzer reagiert auf das 0:4 in Wolfsburg und ändert sein Team auf einigen Positionen. Onisiwo und Mateta sollen vorne für mehr Schwung sorgen, während Mwene die Abwehr verstärt. Weichen müssen dafür Szalai, Latza und Brosinksi.

"Die Augsburger sind sehr unangenehm zu bespielen und definieren sich vor allem über ihre Heimspiele. Mit den eigenen Fans im Rücken sind sie noch einmal zu anderen Leistungen imstande als auswärts", weiß Mönchengladbachs Trainer Marco Rose um den hohen Schwierigkeitsgrad des Gastspiels im Südwesten Bayerns. In acht Anläufen haben die Schwarz-Weiß-Grünen hier noch keine einzige Bundesligapartie gewinnen können.

Denn der heutige Gegner grüßt vom Tabellenende. Der SC Paderborn begeistert regelmäßig Fans und Experten mit mutigen, offensiven Auftritten, nimmt bis auf viele Komplimente aber zu selten etwas mit. So auch in der Vorwoche, als man in München drauf und dran war, dem Rekordmeister einen Punkt abzuluchsen, am Ende aber wieder mit leeren Händen in die Kabine trottete. Die Ostwestfalen wollen und sollen sich aber nicht ändern und werden versuchen ihrem Stil treu zu bleiben, um heute gegen einen Konkurrenten endlich mal wieder punkten.

Borussia Mönchengladbach hat sich am vergangenen Samstag auf den letzten Metern zwei Punkte abnehmen lassen. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim lag die Fohlenelf nach Ginters Treffer in der 11. Minute und einem durch Pléa verschossenen Strafstoß (75.) bis in die Nachspielzeit hinein vorne, kassierte in dieser jedoch nach einer Ecke das Ausgleichstor. Damit hat sie im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Dämpfer erhalten.

Den Sieg in der Königsklasse hat der Rekordmeister allerdings teuer bezahlen müssen. Kingsley Coman hat sich eine leichte Zerrung zugezogen und fällt zumindest für heute aus. Noch schwerer wiegt aber der Ausfall von Top-Torschütze Robert Lewandowski. Der Pole hat sich die Schienbeinkante am linken Kniegelenk angebrochen und muss damit für gut vier Wochen pausieren.

Lucien Favre gab sich im Vorfeld der Partie optimistisch, warnte aber auch vor den Vorzügen der Gäste. "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, aber wir wissen, dass Freiburg gefährlich sein kann. Freiburg hat Qualität, schlägt gefährliche Flanken und hat viele Spieler, die Tore schießen können", so der Schweizer, der heute wieder auf Julian Brandt bauen kann. Der 23-Jährige rückt auch gleich wieder in die Startelf und ersetzt Håland. Thomas Delaney und Marco Reus fallen derweil weiter aus.

"Das Ziel ist hoch anzugreifen, den Gegner früh anzulaufen und so Bälle zu erobern. Wir wollen ein typisches Augsburg-Heimspiel zeigen", umreißt Augsburg Coach Martin Schmidt die große Herangehensweise an die kommenden 90 Minuten. Die Auftritte im eigenen Stadion sind für die Fuggerstädter tatsächlich überlebenswichtig, schließlich holten sie hier doppelt so viele Punkte wie in der Fremde.

Die letzten Wochen liefen für die Gastgeber irgendwie bezeichnend ab. Mainz bekommt einfach keine Konstanz in ihr Spiel. Dem starken 3:1 bei der Hertha folgte ein ordentliches, aber unspektakuläres 0:0 gegen Schalke, ehe es in der Vorwoche ein 0:4 gegen Wolfsburg setzte. Welches Gesicht zeigt die Elf von Achim Beierlorzer heute? In jedem Fall geht sie ausnahmsweise mal als Favorit ins Rennen.

Der FC Augsburg spielt bisher eine bescheidene Rückrunde, holte er in den bisherigen sechs Partien im Kalenderjahr 2020 doch nur vier Zähler. Infolge des 1:1-Heimunentschiedens gegen den SC Freiburg unterlag er am letzten Sonntag durch einen harmlosen Auftritt mit 0:2 bei Bayer Leverkusen. Seit der Winterpause hat sich der Vorsprung auf den Relegationsrang von acht auf sechs Punkte verringert.

Die Borussia steht vor den vielzitierten Wochen der Wahrheit. Nach dem heutigen Duell mit Freiburg muss Dortmund in Gladbach und Paris ran, bevor das Revierderby gegen Schalke 04 ansteht. Pünktlich zu diesen Highlights ist der BVB in einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen mal wieder in Topform. In der Liga gab es zuletzt klare Erfolge gegen Frankfurt und Bremen, dazu kam das 2:1 im Hinspiel gegen PSG. Angetrieben vom überragenden Knipser Erling Håland, der heute mal wieder auf der Bank beginnt, haben die Schwarz-Gelben die Bundesligaspitze weiter im Visier.

Hallo und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bundesliga! Das letzte Viertel der Saison 2019/20 wurde am gestrigen Freitag spektakulär eingeläutet und hält heute unter anderem das Duell zwischen Mainz 05 und dem SC Paderborn bereit. Beginn der Partie ist wie gewohnt um 15:30 Uhr

Unter der Woche konnte der FC Bayern sein 120-jähriges Jubiläum feiern und ist derzeit zudem in bestechender Form. Zwölf Pflichtspiele in Folge ist der amtierende Meister ungeschlagen. In der Liga gab es aus den letzten neun Begegnungen acht Siege und ein torloses Remis gegen RB Leipzig. Dadurch sind die Münchner mittlerweile Spitzenreiter und liegen ein Pünktchen vor den Sachsen. Besonders beeindruckend war bei dieser Erfolgsserie zuletzt der souveräne 3:0-Erfolg im Champions-League-Achtelfinale gegen den Chelsea FC.

Kaum eine Partie der laufenden Bundesligasaison war so früh entschieden, wie das erste Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg am ersten Oktobersonntag in der Hennes-Weisweiler-Allee: Die Fohlen führten gegen desolat verteidigende Rot-Grün-Weiße bereits nach 13 Minuten mit 3:0, um dann im Schongang mit 5:1 zu triumphieren und erstmals seit acht Jahren Tabellenführer zu sein.

Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Dortmund will die Serie von zuletzt drei Pflichtspielsiegen heute vor heimischem Publikum ausbauen und dem Führungsduo auf den Fersen bleiben. Um 15:30 Uhr hat der BVB den SC Freiburg zu Gast im Signal-Iduna-Park!

Die Hoffenheimer belegen den achten Platz und haben nur zwei Zähler Rückstand auf einen Europa-League-Rang. Allerdings haben die Sinsheimer die letzten drei Ligapartien nicht mehr für sich entscheiden können. Gegen Freiburg und Wolfsburg setzte es knappe Niederlagen und am vergangenen Wochenende konnte sich die TSG ein 1:1-Unentschieden in Mönchengladbach erkämpfen. Obwohl die Borussia die deutlich besseren Chancen hatte blieben die Kraichgauer bis zum Ende drin und Lucas Ribeiro konnte in der Nachspielzeit den ganz späten Ausgleich erzielen.

Ein herzliches Willkommen aus der WWK-Arena! Am 24. Bundesligaspieltag will sich der FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach für die Hinspielklatsche revanchieren. Fugger- und Vitusstädter stehen sich ab 15:30 Uhr gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bundesliga. TSG 1899 Hoffenheim empfängt den Spitzenreiter aus München. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena.

90 Fazit:

Erstmals seit Mai 1991 verspielt Fortuna Düsseldorf eine 3:0-Führung. In einem Spiel, an dem die Hertha in der ersten Stunde fast gar nicht teilnahm, war es ausgerechnet der in der ersten Halbzeit so starke Thommy, der die Gäste mit zwei individuellen Fehlern wieder ins Spiel brachte. Erst unterlief ihm ein ungeschicktes Eigentor und dann verspielte er bei eigenem Angriff leichtfertig den Ball, sodass die Berliner zum Konter ansetzen konnten, den der im zweiten Durchgang auffälligste Spieler Matheus Cunha vollendete. Dann war auf einmal die Nouri-Truppe wieder im Spiel und kam durch den Strafstoß von Piątek sogar noch zum Ausgleich, den nach der ersten Halbzeit gewiss kaum jemand noch für möglich gehalten hatte. In der Schussphase hatten beide Teams die Chance, das Spiel zu entscheiden. Ein wildes Match endete dann aber mit dem 3:3-Remis. Damit bleibt der Abstand von sechs Punkten zwischen beiden Teams bestehen und die Alte Dame kommt mit einem blauen Auge davon.

90 Spielende

90 Gerade einmal drei Minuten gibt es als Nachschlag. Nouri nutzt die Chance, um mit Vedad Ibišević noch einmal einen erfahrenen Knipser ins Spiel zu werfen.

90 Einwechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

90 Auswechslung bei Hertha BSC: Krzysztof Piątek

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Außenpfosten Hertha! Wieder ist es der engagierte Cunha, der an der Strafraumgrenze angerauscht kommt und die Kugel sofort mit rechts aufs Tor bringt. Nur wenige Zentimeter fehlen. Das Geschoss knallt an den linken Außenpfosten.

88 Der nächste vielversprechende Torabschluss für die Düsseldorfer. Jetzt ist es Markus Suttner, dessen strammer Linksschuss aus ca. 15 Metern nur knapp rechts am langen Pfosten vorbeigeht. Obwohl das Spiel sich dem Ende entgegen neigt, liegt ein siebtes Tor hier noch in der Luft.

85 Wer hat jetzt noch die paar Körner mehr in der Hinterhand, um in dem Match, das zunehmend zum offenen Schlagabtausch verkommt, noch die Führung zu übernehmen? Das Momentum liegt nach den drei Toren im zweiten Durchgang jedenfalls klar bei den Herthanern.

82 Was für eine Dramatik! Erneut ist es Ampomah, der aus ca. 14 Metern das lange Eck anvisiert und mit rechts an Kraft vorbei perfekt vollstreckt. Dann erstickt der Jubelschrei der Flingeraner jedoch abrupt. Die Fahne an der Seitenlinie geht nach oben. Die Abseitsentscheidung ist brutal, aber korrekt, wie die VAR-Überprüfung dann auch untermauert. Es bleibt beim 3:3-Remis, allerdings stemmen sich die Hausherren nun wieder verstärkt dagegen.

80 Den Verlauf, den dieses Spiel in den letzten 15 Minuten genommen hat, hatte ganz gewiss kaum jemand kommen sehen. Dennoch wittert die Alte Dame nun die Chance, die eigene Schlafmützigkeit aus der ersten Halbzeit doch noch in einen Sieg umzumünzen. Bereits der Punkt wäre dabei aber schon so unglaublich wichtig, würde Berlin damit doch den Abstand auf Düsseldorf - und damit auch auf den Relegationsplatz - bei sechs Punkte aufrechterhalten. Den Zuschauern steht in jedem Fall eine packende Schlussphase bevor.

77 Glanzparade Kraft! Was für ein Spiel! Auf der anderen Seite ist es Ampomah, der die Hausherren nach mustergültigem Konter beinahe erlöst. Er macht eigentlich alles richtig und visiert aus ca. 13 Metern mit einem strammen Schuss das rechte Eck an. Kraft ist aber mit den Fingerspitzen dran und lenkt die Kugel seinerseits um die Ecke, die dann auch nichts weiter einbringt.

76 Glanzparade Kastenmeier! Die Hertha will mehr und drückt nun. Nach Abpraller kommt die Kugel zu Torunarigha, der aus ca. fünf Metern direkt abzieht. Kastenmeier taucht wie eine Katze ab und kann die Kugel zur Ecke lenken, die nichts einbringt.

75 Tooor für Hertha BSC, 3:3 durch Krzysztof Piątek

Der passt! Krzysztof Piątek lässt sich viel Zeit, verzögert und verwandelt dann sehr sauber rechts halbhoch im Kasten der Fortunen zum 3:3-Ausgleich. Kastenmeier ahnt die Ecke, aber es fehlen mehrere Zentimeter bei diesem platzierten Schuss des Polen.

74 Elfmeter für Berlin! Krzysztof Piątek kann nach Torunarigha-Zuspiel in den Strafraum eindringen und ins Eins gegen Eins mit Kastenmeier gehen. Er spekuliert darauf, dass der Keeper sich lang macht, legt die Kugel dann an ihm vorbei und fädelt beim Rückhalt der Flingeraner ein. Der Keeper berührt den Polen und es gibt den verdienten Strafstoß, auf den Piątek in diesem Moment aber auch spekuliert hat.

74 Für den müden Berisha übernimmt nun mit Morales ein gebürtiger Berliner, der bei der Hertha einst ausgebildet wurde.

74 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Alfredo Morales

74 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Valon Berisha

72 Erneut ist Kastenmeier gefragt und ist dieses Mal zur Stelle. Die Flingeraner kommen nicht mehr aus der Passivität heraus und nach ruhendem Ball von Darida aus dem linken Halbfeld wird es erneut gefährlich. Kein Spieler geht richtig hin, sodass Kastenmeier die Ruhe bewahren und stehenbleiben muss. Kein allzu dankbarer Ball für den heute oftmals unsicheren Rückhalt, der das aber ganz souverän löst und die Kugel wegfaustet.

69 Rösler wechselt und bringt für den schnellen, aber zuletzt sehr unkonzentrierten und an beiden Gegentoren beteiligten Thommy den eher defensiv orientierten Zanka.

69 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Zanka

69 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

68 Pfosten für die Hertha! Hoppla! Die Hauptstädter riechen Oberwasser! Erneut Cunha aus der Distanz, dessen Schuss aus 20 Metern an den Außenpfosten knallt.

66 Tooor für Hertha BSC, 3:2 durch Matheus Cunha

Die Hertha ist wieder da! Was ist denn hier los? Thommy verliert nun offensiv zu leicht den Ball und die Hauptstädter starten den Konter. Wolf wird rechts über die Flanke geschickt und findet Cunha mit flachem Pass in die Tiefe im Zentrum, der aus knapp 20 Metern mit rechts sofort abzieht. Der Schuss ist noch ganz leicht abgefälscht, schlägt aber perfekt rechts unten im Winkel ein. Keine Abwehrchance für Kastenmeier!

64 Tooor für Hertha BSC, 3:1 durch Erik Thommy (Eigentor)

Auch Erik Thommy markiert nun einen Doppelpack - trifft allerdings dieses Mal ins eigene Tor. Ohne Bedrängnis muss er eine Herthaner Flanke in den eigenen Strafraum eigentlich bloß wegtreten, schlägt allerdings ein Luftloch. Von seiner rechten Hans aus prallt das Spielgerät dann ab und schlägt unhaltbar für Kastenmeier links unten im eigenen Tor ein. Nur noch 3:1 für die Hausherren.

63 Unter stehenden Ovationen der Fans der Flingeraner darf Doppeltorschütze Karaman nun unter die Dusche gehen. Für ihn übernimmt in der letzten halben Stunde Ampomah.

63 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Nana Ampomah

63 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kenan Karaman

60 Gelbe Karte für Matheus Cunha (Hertha BSC)

Auch diese Gelbe Karte gibt es wegen Meckerns. Immer wieder wird Matheus Cunha Opfer kleiner Fouls, woraufhin ihm nun der Kragen platzt. Der Unparteiische kühlt sein Gemüt mit der Verwarnung ab.

59 In dieser Phase des Spiels ist es ganz schwer zu sagen, ob die Hausherren schon dabei sind, ihre Kräfte für die nächste Woche zu schonen, und ob sie dementsprechend jederzeit noch eine Schippe drauflegen könnten, oder ob nun tatsächlich die Hertha besser im Spiel ist. Die Gäste haben momentan jedenfalls den Ballbesitz auf ihrer Seite und machen das Spiel sehr breit.

56 Der heute richtig gut aufgelegte Karaman setzt sich über rechts gegen zwei Gegenspieler durch und kann von der Grundlinie aus ins Zentrum flanken. Den hohen Ball in den Fünf-Meter-Raum pflückt Kraft aber sicher runter.

54 Den Flingeranern fehlt im Spiel nach vorne im Moment die gedankliche Schnelligkeit. Erik Thommy spielt bei einem Konter seine Schnelligkeit aus, flankt dann aber vom linken Flügel aus flach in den Rücken seiner Mannschaftskameraden. Gewiss ist die Führung komfortabel, allerdings sollten die Fortunen aus ihren raren Vorstößen doch ein bisschen mehr machen.

52 Gelbe Karte für Adam Bodzek (Fortuna Düsseldorf)

Der für sein rustikales Einsteigen bekannte Adam Bodzek langt eine Nummer zu hart zu und sieht dafür die Gelbe Karte.

51 Wieder ein starker Vorstoß vom engagierten Wolf, der nach Doppelpass in den Strafraum der Hausherren eindringen kann, dort aber sauber, wenn auch hart, von Berisha vom Ball getrennt wird.

49 Starker Versuch von Stöger! Der Österreicher spekuliert an der Strafraumgrenze auf einen zweiten Ball und bekommt die Kugel prompt für die Füße. Ohne zu fackeln, zieht er mit links ab. Der Schuss wie ein Strahl geht nur knapp links am Kasten von Kraft vorbei, der hier wohl nicht mehr herangekommen wäre.

48 Wolf und Mittelstädt sorgen direkt für Alarm und erarbeiten der Hertha eine Ecke. Die Hereingabe von Darida von rechts landet erneut auf dem rechten Flügel. Nach erneut missglückter Darida-Flanke wechselt der Ballbesitz dann aber endgültig zur Fortuna zurück.

46 Die Teams sind zurück auf dem Feld und Alexander Nouri hat seine radikalen Umstellungen in der Startformation ein Stück weit entkräftet. Die zuletzt schwachen Dilrosun und Lukebakio kamen auch heute zumeist einen Schritt zu spät und bleiben folgerichtig in der Kabine. Neu dabei sind Mittelstädt und Wolf.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

46 Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

46 Auswechslung bei Hertha BSC: Javairô Dilrosun

45 Halbzeitfazit:

Mit einer 3:0-Führung geht Fortuna Düsseldorf in die Pause. Die Hertha muss sich dabei genau wie gegen Köln den Vorwurf gefallen lassen, zu leichte Gegentore kassiert zu haben. Ein hoher Ball, der beim 1:0 die gesamte Abwehr aushebelt, und ein ausgespielter Konter reichten aus, um für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen. Zudem ließ Piątek eine 100%ige Torchance ungenutzt, als er in der 30. Spielminute im Eins gegen Eins gegen Kastenmeier den Kürzeren zog. Das Spiel plätscherte anschließend ereignisarm der Pause entgegen, ehe die Hausherren im letzten Angriff noch einmal aufdrehten. Auch beim 0:3 sah die Alte Dame so aus, wie es ihr Spitzname bereits impliziert: alt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 3:0 durch Kenan Karaman

Die Flingeraner stellen kurz vor dem Pausenpfiff nun sogar auf 3:0. Matthias Zimmermann wird an der rechten Grundlinie nicht attackiert und kann flach ins Zentrum flanken. Rouwen Hennings weiß, dass er den besser postierten Kenan Karaman im Rücken hat und lässt die Kugel durchlaufen. Aus elf Metern muss Karaman die Hereingabe dann nur noch im Tor der Gäste unterbringen, was ihm mit einem ansehnlichen Rechtsschuss ins linke untere Eck gelingt.

43 Das Spiel plätschert dem Halbzeitpfiff entgegen. Wirklich viel passiert gerade auf beiden Seiten nicht. Der Ballbesitz wechselt im Zentrum derzeit bemerkenswert häufig und unmotiviert. Es wirkt fast, als seien die Akteure gedanklich schon in den Kabinen.

40 Gelbe Karte für Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf)

Thommy verliert den Ball per Stockfehler an Klünter und holt sich die Kugel dann mit kleiner Nicklichkeit zurück. Die Gelbe Karte dürfte er aber wegen Meckerns gesehen haben, nachdem er den Freistoßpfiff für die Berliner nicht wahrhaben wollte.

38 Nachdem der Ex-Düsseldorfer Lukebakio Berisha foult, darf die Heimmannschaft zum vielversprechenden Freistoß aus ca. 21 Metern zentraler Position antreten. Ayhan haut das Spielgerät allerdings nur in die Mauer.

35 Gelbe Karte für Lukas Klünter (Hertha BSC)

Torunarigha spielt seinem Gegenspieler den Ball in die Füße und die Fortuna kann kontern. Klünter muss den vielversprechenden Angriff mit einem taktischen Foul unterbinden und sieht dafür verdientermaßen die erste Gelbe Karte der Partie.

33 Piątek macht ein hohes Zuspiel aus dem linken Halbfeld fest und kann sich gegen zwei Gegenspieler technisch stark behaupten. Dann muss es allerdings schnell gehen. Sein strammer Rechtsschuss aus 16 Metern geht knapp am rechten Pfosten der Fortuna vorbei, die die Hertha mit zunehmender Passivität zurück ins Spiel lässt.

30 Wahnsinn! Krzysztof Piątek ist nach perfektem Pass in die Tiefe durch und hat alle Zeit der Welt. Der Pole scheitert per Flachschuss mit rechts aus ca. neun Metern im Eins gegen Eins an Keeper Florian Kastenmeier. Auch an dem 24-Jährigen scheint die derzeitige Krise nicht spurlos vorbeizugehen.

28 Die Hausherren verteidigen diszipliniert. Nach Eckball der Hertha wirft sich Berisha hinein und kann auch den zweiten Ball klären. Die Alte Dame beißt sich im Spiel nach vorne noch die Zähne aus.

25 Hat der Schiedsrichter Pfeife und Karten vergessen? Erst bleibt ein Foul an Thommy ungeahndet, der am Berliner Strafraum liegen bleibt, und dann stoppt Hoffmann den Konter der Hertha per taktischem Foul, was ebenfalls keine Gelbe Karte nach sich zieht.

23 Nachdem eine Stöger-Ecke von links bei der Hertha landet, kombinieren sich zur Abwechslung auch mal die Berliner zum Drittel der Hausherren vor. Auch dort sind die Räume aber allesamt gut zugestellt. Matheus Cunha greift deshalb ebenfalls zum Distanzschuss. Zu flach und zentral ist der Schussversuch, den Kastenmeier aber dennoch erst im Nachfassen unter sich begraben kann. Der Rückhalt der Flingeraner ist der einzige Fortune auf dem Platz, der bislang noch keine Sicherheit ausstrahlt.

20 Nach fast vierminütigem Ballkontakt ohne Störung durch die Gäste ist Düsseldorf endlich vor dem Berliner Tor angekommen. Anspielstationen gibt es allerdings keine, sodass der glücklose Hennings es einfach mal vom rechten Strafraumeck aus probiert. Sein Distanzschuss verfehlt das Tor aber deutlich.

18 Fortuna Düsseldorf strahlt Sicherheit aus und hat das Geschehen unter Kontrolle. Die Hertha lässt sich derweil zurückfallen und geht erst sehr weit hinten ins Pressing. Dementsprechend können die Flingeraner in dieser Phase des Spiels den Ball recht ungestört durch die eigenen Reihen zirkulieren lassen.

15 Die Berliner wirken konsterniert. Dabei muss die Alte Dame aufpassen, dass es nicht gleich noch übler wird. Hinten passt die Zuordnung immer noch nicht so richtig, während Düsseldorf selbst einerseits gut steht, andererseits aber auch nicht viel fürs Spiel nach vorne macht, sondern auf weitere Fehler der verunsicherten Hauptstädter lauert.

12 Fast der Anschluss! Kastenmeier verschätzt sich und Piątek ist durch. Der Winkel ist allerdings extrem spitz, sodass der Winterneuzugang die Kugel nur an der Grundlinie entlang gespielt bekommt. Den Weg ins Tor findet das Spielgerät aber nicht. Glück für Kastenmeier, dessen Fehleinschätzung folgenlos bleibt.

10 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Erik Thommy

Unglaublich! Hat Berlin aus den Fehlern des Köln-Spiels gar nichts gelernt? Nach eigener Ecke lässt die Hertha zu, wie sich die Hausherren mit drei Pässen vors andere Tor kombinieren. Dort ist es der bärenstarke Thommy, der erst Lukebakio stehen lässt und dann links in den Strafraum eindringt und aus ca. zehn Metern sehenswert einen hohen Rechtsschuss, bei dem er sogar noch ausrutscht, im langen Eck versenkt.

9 Nach Düsseldorf-Ecke befreit sich die Hertha und schaltet in den Konter um. Krzysztof Piątek kommt aus 17 Metern zentraler Position gar zum Torabschluss. Den Ball auf die flache rechte untere Ecke kann Kastenmeier aber um den Pfosten lenken.

6 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Kenan Karaman

Mit der ersten gefährlichen Situation gehen die Flingeraner mit 1:0 in Führung. So leicht kann Fußball manchmal sein. Kevin Stöger wartet in der eigenen Hälfte lange, ehe er den hohen Pass in die Tiefe schlägt. Karaman setzt sich derweil im Rücken von Künter ab, kann locker in den Strafraum eindringen und aus sieben Metern flach unten im Tor der Hertha einschieben. Keine Chance für Kraft, der die Kugel allerdings durch die Hosenträger bekommt.

4 Kevin Stöger gehört der erste Schuss der Begegnung. Aus ca. 20 Metern hält er einfach mal drauf. Die Kugel verfehlt den Kasten von Thomas Kraft aber deutlich.

4 Die Herthaner wirken bemüht, agieren in den ersten Aktionen aber recht hektisch. Die sieben Wechsel und das neue System fordern zudem ihren Tribut. Es fehlt noch an Eingespieltheit und Sicherheit. Die Hausherren machen das bislang aber völlig unaufgeregt. Anstatt sich von der Hektik anstecken zu lassen, steht Düsseldorf gut und lauert.

1 Der Ball rollt. Die Düsseldorfer Hausherren spielen fast komplett in Weiß. Nur ein kleiner oberer Bereich der Trikots ist in Rot gehalten. Die Berliner treten in schwarzen Hosen und rot-schwarzen Trikots an.

1 Spielbeginn

Die Mannschaft betreten den Platz. Zumindest die Ränge der Hausherren sind trotz Regen gut gefüllt. Der Gästeblock ist zurzeit noch leer. Die Berliner Anhänger haben zum Boykott aufgerufen und wollen geschlossen verspätet in den Block kommen.

Schiedsrichter der Partie ist übrigens Tobias Stieler. Der 38-Jährige kommt heute Abend zum zwölften Mal in der laufenden Saison zum Einsatz in der Bundesliga. Die Düsseldorfer pfiff er dabei gerade erst vor drei Wochen beim 1:1-Remis auswärts beim VfL Wolfsburg. Für die Hertha ist er allerdings kein gutes Omen. Einerseits leitete er die 0:3-Auswärtspleite der Hauptstädter beim FC Schalke und andererseits begleitete er den Berliner Sport-Club bei ihrer 0:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern. Null Punkte und null Tore gab es in der laufenden Saison also, wenn Tobias Stieler mit der Leitung eines Spiels mit Berliner Beteiligung betraut war.

Eine Niederlage gab es allerdings für die Fortunen auch im Hinspiel. Am 4. Oktober 2019 siegte die Hertha im heimischen Olympiastadion mit 3:1. Insgesamt war es im 39. Aufeinandertreffen der elfte Sieg der Hauptstädter. Mit zwölf gewonnenen Matches führen die Rheinländer den direkten Vergleich noch knapp an, der von schon 16 Unentschieden abgerundet wird. Das letzte Aufeinandertreffen in der Merkur Spiel-Arena gewannen die Flingeraner jedenfalls am 10. November 2018 sehr deutlich mit 4:1.

Zwar holten die Rheinländer nur fünf Punkte aus den sechs Partien der Rückrunde. Dennoch ist unter Uwe Rösler ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele unter Friedhelm Funkel blieben die Flingeraner noch ohne eigenen Torerfolg. Unter dem neuen Coach traf Düsseldorf bislang in jedem einzelnen Match mindestens einmal. Lediglich auf Superstar Rouwen Hennings hat sich das noch nicht ausgewirkt. Elf Saisontore erzielte der Stürmer in der Hinrunde und blieb kein einziges Mal in zwei aufeinanderfolgenden Partien ohne Torerfolg. In 2020 jedoch hat er bislang noch nicht getroffen. Dennoch gab es in den fünf Pflichtspielen unter Uwe Rösler bislang erst eine Niederlage.

Unter Uwe Rösler wurde derweil am vergangenen Wochenende der erste Dreier im Ligabetrieb unter Dach und Fach gebracht. Mit 2:0 siegten die Flingeraner auswärts beim SC Freiburg. Exakt die gleiche Elf der Vorwoche soll diesen Aufwärtstrend nun auch zuhause bestätigen. Der ehemalige Malmö-Coach nimmt keine einzige Veränderung an der Startelf vor.

Personell muss sich nach dem desolaten Auftreten vom letzten Wochenende, als die Alte Dame zuhause mit 0:5 gegen den 1. FC Köln unterging, jedenfalls etwas tun. Alexander Nouri krempelt dementsprechend die gesamte Startelf um. Nur vier Spieler behalten ihren Startplatz. Auf den restlichen sieben Positionen rotiert der Interimscoach. Im Tor spielt heute Thomas Kraft für Rune Jarstein. Auf dem Feld rücken Per Skjelbred, Vladimír Darida, Javairô Dilrosun, Lukas Klünter, Dodi Lukebakio und Jordan Torunarigha in die erste Mannschaft. Auf der Bank bleiben dafür Marko Grujić, Maximilian Mittelstädt, Arne Maier und Marius Wolf. Niklas Stark fehlt derweil gesperrt, während Santiago Ascacíbar nicht zum Kader gehört.

Dabei könnte in Nordrhein-Westfalen durchaus etwas zu holen sein für die Herthaner. Immerhin haben die Hauptstädter ihre letzten drei Auswärtsspiele in der Beletage des deutschen Fußballs allesamt gewonnen. In Frankfurt, Wolfsburg und Paderborn siegten sie jeweils mit 2:1 und hoffen nun auf den vierten Streich auf fremden Plätzen in Serie. In der Vereinsgeschichte wären vier Auswärtssiege in der Bundesliga ein neuer Rekord. Auch das könnte gewiss helfen, die Störgeräusche der Causa Klinsmann zu übertönen.

Das einstige Gründungsmitglied der Bundesliga will die drei Punkte in der Merkur Spiel-Arena aber auch, um endlich das leidige Thema Jürgen Klinsmann von der Agenda zu verbannen. Auch in dieser Woche kochte der Rücktritt des Kurzzeittrainers wieder hoch, als der 55-Jährige per kolportiertem Tagebuch-Eintrag zum Rundumschlag auf den ganzen Verein ausholte. „Wir müssen uns auf das Sportliche konzentrieren, gemeinsam als Team auftreten und Geschlossenheit an den Tag legen.“, sagte Alexander Nouri dazu auf der abschließenden Pressekonferenz.

Ohnehin hofft die Mannschaft von Interimstrainer Alexander Nouri aber ausgerechnet hier in Düsseldorf, wo vor knapp acht Jahren das skandalträchtige Relegationsspiel verloren ging, das den Abstieg der Hertha in die Zweitklassigkeit besiegelte, endlich mal wieder ein sportliches Erfolgserlebnis verbuchen zu können. Immerhin investierten die Hauptstädter im Winter massiv in ihre neue Mannschaft, mit der eigentlich höhere Ziele verfolgt werden sollten. Umso schneller sollte ein Haken an das Thema Klassenerhalt. Ein Dreier bei der Fortuna wäre dafür der richtige Schritt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz würde schließlich auf komfortable neun Zähler steigen.

Es handelt sich dabei um ein waschechtes Sechs-Punkte-Spiel aus Sicht der Hausherren, die im Fall eines Sieges nicht nur über Nacht den Relegationsplatz an den FSV Mainz 05 weiterreichen würden, sondern die auch bis auf drei Zähler an Hertha BSC heranrücken könnten. Das würde die zuletzt schwer in die Krise geratenen Hauptstädter zudem richtig tief in den Abstiegssumpf ziehen.