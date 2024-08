Fußball-Bundesliga im Norden: Stark wie lange nicht mehr

Jetzt also die neue Blütezeit – in die alle mit unterschiedlichen Erwartungen gehen. Für die beiden Aufsteiger steht der Klassenerhalt im Vordergrund. Eine Überraschung, wie sie in der Vorsaison den Heidenheimern mit der Qualifikation für die Conference League gelungen ist, wird eher den Hamburgern zugetraut. Lange Zeit haben sie in der vergangenen Saison die 2. Liga mit hoher Spielkultur dominiert.