In Frankfurt habe er seine Mannschaft nicht wiedererkannt, seufzte Peter Bosz am Samstagabend - und betonte zugleich: "Nächste Woche sind wir wieder da." Dann spielt Leverkusen gegen Bremen, und die Bayern in Gladbach. Nicht auszuschließen also, dass sich Bosz' Wahrnehmung danach wieder etwas gewandelt hat - in die entgegengesetzte Richtung.