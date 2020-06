G2K Group GmbH ist der Name eines Hoffnungsträgers, der zwar im Fußball noch gänzlich unbekannt ist, dem aber eine Schlüsselrolle für die nahe Zukunft des Spiels zukommen könnte. Borussia Dortmund hat nämlich den in Berlin ansässigen Software-Anbieter ausgeguckt, um am Samstag im letzten Saisonspiel gegen 1899 Hoffenheim ein Pilotprojekt zu starten.