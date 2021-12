Diese Konzepte brachten die gut vorbereiteten Fanvertreter*innen in die von der DFL initiierte Task Force Profifußball ein, in der zahlreiche gesellschaftliche Gruppen vertreten waren. "Wir haben die Wut, die wir lange in uns hatten und durch die Stadien skandiert haben, in klugen Zorn umgewandelt und in den Diskurs getragen", sagte Task Force-Mitglied Dario Minden.