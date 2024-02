Bundesliga: Leipzig holt ersten Sieg im neuen Jahr

Union, das erneut ohne seinen gesperrten Cheftrainer Nenad Bjelica auskommen musste und Kapitän Christopher Trimmel in der 73. Minute mit einer Roten Karte verlor, bleibt hingegen im Abstiegskampf stecken. Der Puffer auf den Relegationsplatz beträgt zwei Zähler, am Mittwoch steht das Nachholspiel beim FSV Mainz an.