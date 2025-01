Klopps Rolle im Red-Bull-Kosmos: Berater oder Gestalter?

Auch wenn sein Name ausnahmsweise mal nicht fällt: In den Diskussionen über die Krise von Borussia Dortmund ist die Erinnerung an die Trainerjahre von Jürgen Klopp allgegenwärtig. Noch zehn Jahre nach seinem Wechsel zum FC Liverpool überstrahlt sein Name jeden seiner bislang acht Nachfolger und bürdet jedem neuen Kandidaten eine große Last auf.