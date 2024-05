Bochum jubelt, Düsseldorf weint: Reaktionen zur Relegation

Nach dem dramatischen Klassenerhalt in der Relegation hat Andreas Luthe (rechts im Bild) seine Karriere für beendet erklärt. "Das war mein letztes Spiel im Profifußball, wenn man das so sieht, das ist auch nichts mehr für mein Herz", sagte der Torhüter des VfL Bochum nach dem Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören - bei meinem Verein."



Der 37-Jährige war im Januar vom 1. FC Kaiserslautern nach Bochum zurückgekehrt, er sollte zunächst Vertreter des Stammtorhüters Manuel Riemann sein. Doch zur Relegation tauschte der VfL den Keeper aus, Riemann wurde nicht berücksichtigt, Luthe rückte ins Tor. Beim Hinspiel hatte der VfL ein 0:3 kassiert, doch diese Hypothek glich der Bundesligist im Rückspiel aus. Im Elfmeterschießen parierte Luthe dann einen Düsseldorfer Versuch, am Ende stand ein 6:5 für den VfL und damit der Klassenerhalt.



Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Er hatte bereits in der Jugend für den VfL gespielt, war dann zum FC Augsburg gewechselt. Über die Stationen Union Berlin und Kaiserslautern kehrte er schließlich zum VfL zurück.