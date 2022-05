Fußball-Bundesliga : Wie (un)fair ist die Relegation?

Einige Zweitligisten traf die Niederlage so stark, dass sie anschließend auch in der zweiten Liga den Boden unter den Füßen verloren. Wie Eintracht Braunschweig, das 2017 nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg in der Folgesaison in die 3. Liga abstieg und dort am Ende nur durch das bessere Torverhältnis den gänzlichen Abschied vom Profifußball verhinderte.