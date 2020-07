Wie schon oft in dieser missratenen Saison war die Mannschaft nicht in der Lage, aus sich heraus Lösungen zu finden, wenn der vorgegebene Plan nicht aufging. Das war in der letzten Saison anders, da hatte die Mannschaft ihre Kraftquelle nicht an der Seitenlinie, sondern in der Mitte, ihren Kapitän Max Kruse, dessen Energie und Kreativität in schwierigen Situationen auf sie abstrahlte.



In dieser Saison sollte Kruse im Kollektiv ersetzt werden. So sah es der Plan vor. Er scheiterte nicht nur an der Verletzungsserie. Sondern auch an der Überschätzung des Planbaren im Fußball. Gruppenprozesse – und nichts anderes ist ein Fußballspiel – lassen sich nicht beliebig von außen steuern. Sie benötigen das Eigenleben der Gruppe, Freiräume für Reibungen, Konflikte und selbstgemachte Lösungen.