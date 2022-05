Bundesliga-Relegation : HSV mit Lust gegen Hertha

Allein beim Gedanken an die bis zu 30.000 Hamburger, die zum Relegationshinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF-Liveticker) in der Hauptstadt erwartet werden, bekommt Tim Walter feuchte Hände. "Das ist ein einfach richtig schönes und geiles Gefühl", sagte der HSV-Coach: "Ich kann gar nicht beschreiben, was da in einem vorgeht."