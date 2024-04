Abstiegskampf: Bundesliga-Restprogramm im Überblick

18. Darmstadt 98 (28:72 Tore/14 Punkte)

Mit nun 14 Punkten steht der SV Darmstadt 98 am Ende der Tabelle. Eine Niederlage der Lilien könnte bereits rechnerisch den Abstieg bedeuten. Auch die Chancen bei einem Remis stehen eher schlecht. "Der Optimismus ist bei mir mittlerweile in Realismus umgeschlagen", räumte Trainer Torsten Lieberknecht ein.

Sollte Bochum am Wochenende mindestens einen Punkt holen und Mainz in Freiburg gewinnen, würde auch das die Rückkehr in Liga zwei bedeuten. Ein Sieg in Köln würde die Lilien, die erst zwei Saisonsiege feierten, mindestens eine Woche länger im Abstiegskampf halten.