Die Aufbruchsstimmung, die der berühmteste Schiebermützenträger der Republik vom Tag seiner Ankunft an ausstrahlte, hielt bis zur finalen Qualifikation für die Play-offs in der Europe Conference League an. Weswegen Baumgart vor dem Gang in die Sommerpause nun festhalten durfte: Der Dom – wunderbar. Der Karneval – eine feine Sache. Aber das Größte in dieser Stadt, so seine Botschaft, sei der 1. FC Köln.