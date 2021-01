Gleiches gilt, in wachsendem Maße, für Hofmann und Ginter in Mönchengladbach. So avancierte der 27-jährige Ginter, der in seinen drei BVB-Jahren unter den Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel zu kontinuierlich steigenden Einsätzen - allerdings auf wechselnden Positionen - kam, dort zur unverzichtbaren Größe.