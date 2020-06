Verschiedene Fanszenen haben in der Krise eine deutlich bessere Figur abgegeben als in der Zeit davor. Hetze gegen einzelne Personen im Fadenkreuz verbietet sich, verschleiert zudem den guten Kern der Botschaft. Konstruktive Kritik hingegen, einhergehend mit konsequentem Handeln, wie in den vergangenen Wochen zu beobachten, verdient Gehör. Dieser in der Krise eingeschlagene Kommunikationsweg ist stark, untermauert den Wert deutscher Fankultur und sollte von den Entscheidungsträgern ernst genommen werden.