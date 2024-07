Bundesliga-Spielplan: Leverkusen zum Auftakt in Gladbach

Die Münchner mit Neu-Trainer Vincent Kompany gastieren am 1. Spieltag beim VfL Wolfsburg . Zum Duell mit dem Titelverteidiger kommt es bereits am 5. Spieltag (27. - 29. September) in München. Das Rückspiel in Leverkusen steigt am 22. Spieltag (14. - 16. Februar 2025). Das geht aus den Spielplänen hervor, die die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht hat.