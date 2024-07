Bundesliga-Saison 2024/25: Voller Spielplan trübt Vorfreude

"Der deutsche Fußball wird im internationalen Kontext profitieren", sagte Merkel, der als "Abstrahleffekte" die wie in Stuttgart aufgepeppte Stadioninfrastruktur, das gute Erscheinungsbild als Gastgeber und die meisten EM-Tore durch Spieler aus der Bundesliga nannte. Deutschland hatte überdies in der vergangenen Saison in der Uefa-Fünfjahreswertung die zweitmeisten Punkte hinter Italien eingeheimst.