Es wäre überraschend, wenn die vom Marktwert weit dahinter liegenden Teams des SC Freiburg, Union Berlin und 1. FC Köln wieder so nah an die Champions League heranrücken könnten wie in der letzten Saison. Eher müssen sie sich nach hinten absichern, wo die "Underperformer" aus Mönchengladbach, Wolfsburg und Hoffenheim mit aller Macht zurück nach Europa drängen. Der größte Sprung nach oben ist Eintracht Frankfurt zuzutrauen, die in der Liga mit Platz 11 enttäuschten, aber die Euphorie des Europa League-Triumphes sowie einen verstärkten Kader mit in die neue Saison nehmen. Prognose: Hinter den "Big Four" feiern Frankfurt sowie Borussia Mönchengladbach mit dem wiedererstarkten Marcus Thuram ihr Comeback in der Spitzengruppe.