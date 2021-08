Große Unterschiede zeigen sich beim Umgang mit ungeimpften Personen. In Dortmund werden nur 1.000 getestete Personen im Stadion sein, die Mehrzahl ist geimpft oder genesen. Auf die so genannte "2G"-Strategie setzt auch der 1. FC Köln, der 15.500 von 16.500 Tickets für diese Gruppe bereithält - und bald bei Nicht-Geimpften nur noch wenige Ausnahmen machen will.



An diesem Punkt scheiden sich in der Liga die Geister. "Einen reinen Zugang nur für Geimpfte können wir uns nicht vorstellen", sagte Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann auf der Saisoneröffnungspressekonferenz. Die Zuschauerfrage als Streitpunkt. Ohne "eine Teilhabe für alle" (Hellmann) würde ausgerechnet der Profifußball "den Riss durch die Gesellschaft" bei einem heiklen Thema vergrößern.