Dem Trainer bieten sich auch wieder mehr personelle Möglichkeiten. Zu der Elf, die sich am Montag in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 durchsetzen konnte, gesellen sich Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Denis Zakaria, die schon wieder im Training sind. Hofmann kam in Kaiserslautern auch schon wieder zu ersten Einsatzminuten. Thuram könnte gegen die Bayern ein Startelf-Kandidat sein.