Fast scheint es, als rieche die Sache nach einer Mogelpackung. Wie das neue Stadion des SC Freiburg tatsächlich heißt, ist durchaus umstritten. An der 80 Millionen Euro teuren Arena im Westen der Stadt wird offiziell "Europa-Park Stadion" stehen. In den Newslettern des Freiburger Anhangs heißt der neue Fußballtempel nach einer Fan-Abstimmung Mooswaldstadion. Der Name des gleichnamigen Stadtteils.