In den vergangenen Jahren prägten oft Torhüter das Match in Dortmund. Manuel Neuer (2011) und eben Fährmann (2014) retteten für Schalke mit fast unglaublichen Leistungen jeweils ein 0:0 in der Hölle des Signal Iduna Parks, Frank Rost wurde zum Derbyheld, als er 2004 beim Schalker 1:0-Sieg in Dortmund zwei Elfmeter hielt. Nun also Schwolow.