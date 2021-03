Das Gremium, dem nach dem Abgang des so umstrittenen wie machtbesessenen Fleischunternehmers Clemens Tönnies der bisher eher unscheinbare Jens Buchta vorsteht, entscheidet über Berufung und Absetzung des Schalker Vorstands. Der Rechtsanwalt wollte eigentlich den aktuell noch in Diensten von RB Leipzig stehenden Sportdirektor Markus Krösche holen. Dieser winkte aber nach dem für Schalke ach so typisch erscheinenden Theater schnell ab.