Eine Trennung ist nichts Außergewöhnliches beim Revierklub, dem schon lange Führung und Halt fehlen. So mussten zuvor bereits die verdienstvollen Medienverantwortlichen Thomas Spiegel und Katrin Herbstreit aus nebulösen Gründen gehen. Doch das Aus für Daniela Ulbing birgt Brisanz. Denn nach ZDF-Informationen ist Ulbing regelrecht rausgeekelt worden. Im engen Umfeld des Vereins machen sogar Gerüchte die Runde, wonach Ulbing in der Kommunikations- und Medienabteilung von Anfang an boykottiert und ignoriert worden sei.