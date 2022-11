Fast zwölf Jahre ist es her, dass der FC Schalke zum letzten Mal gegen den FC Bayern gewann: 2:0 hieß es am 4. Dezember 2010 nach Toren von José Manuel Jurado und Benedikt Höwedes.



Seitdem stehen auf Schalker Seite lediglich drei Unentschieden (jeweils 1:1 am 30. August 2014, 3. Februar 2015 und 4. Februar 2017) zu Buche - bei 21 Niederlagen (drei davon im DFB-Pokal), darunter Klatschen wie ein 0:8 am 18. September 2020.



Auffällig: Seit der gebürtige Gelsenkirchener Manuel Neuer im Sommer 2011 seinen damaligen Herzensklub in Richtung München verlassen hat, gelang Schalke kein Sieg mehr gegen die Bayern.



Und heute? Immerhin weiß Schalkes neuer Trainer Thomas Reis, wie man die Bayern bezwingt. In der vorigen Saison schlug er den Meister mit dem VfL Bochum mit 4:2. Auch Sebastian Polter, seit diesen Sommer im S04-Trikot, war in dieser fulminanten Partie dabei.