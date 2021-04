Peter Knäbel, 1966 in Witten geboren und beim VfL Bochum als 17-Jähriger gleich mit einem Tor in seinem ersten Bundesligaspiel 1984, hat fast zwei Jahrzehnte seines Lebens in der Schweiz verbracht. Seine Karriere als Manager startete beim kleinen FC Winterthur, da war er zunächst das "Mädchen für alles".