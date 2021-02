Schalke schickt sich an, der schlechteste Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zu werden. Diesen unrühmlichen Rekord hält bis dato der SC Freiburg (2005). Jener Verein, der in den vergangenen 30 Jahren nur vier Trainer beschäftigt hat - eine Zahl, die auf Schalke noch nicht mal für eine Spielzeit ausreicht. Rudi Assauer sagte einst übrigens auch mal in seiner unverblümt direkten Art und Weise: "Wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst Du, wo die Kacke liegt." Passt auch jetzt ganz gut Ende Februar, Anfang März.