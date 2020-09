Norbert Elgert, Trainer der Schalker U19 und als einer der besten Fußballausbilder weltweit gefeiert, hat kein Interesse an einer Beförderung auf Schalke. "Klares Dementi!", sagte Elgert gegenüber der Funke Mediengruppe zu Gerüchten, er solle die Bundesligaprofis interimsweise auf das nächste Spiel in Leipzig vorbereiten. "Das stimmt so nicht. Ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug. Ich denke, dass ich Schalke in dieser Position am meisten helfen kann."