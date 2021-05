Ob es so kommen wird, ist völlig offen, und das liegt nicht nur an der Unberechenbarkeit des Unterhauses des deutschen Fußballs – das in leicht ironischer Anlehnung an die größenwahnsinnigen Pläne auf europäischer Topebene schon "Super League" genannt wird. Schalke, mit über 160.000 Mitgliedern immer noch der drittgrößte Verein Deutschlands und sogar der sechstgrößte der Welt, als weiterer Absteiger womöglich der 1. FC Köln, Werder Bremen oder "Big City" -Klub Hertha. Dazu voraussichtlich der einstige "Bundesliga-Dino" HSV und Möchtegern-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf: Wer nächstes Jahr diese zweite Liga nach oben verlassen will, braucht mehr als nur einen großen Namen.