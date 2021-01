Damit verpasste Schalke auch den Negativ-Rekord von 31 sieglosen Spielen in Folge von Tasmania Berlin aus dem Jahre 1965/66. Außerdem gaben die Knappen den letzten Tabellenplatz an Mainz 05 ab. Die Rheinhessen verloren auch unter dem neuen Trainer Bo Svensson gegen Eintracht Frankfurt.



Mehr in Kürze ...