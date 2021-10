Borussia Dortmund hat sich nach der 0:1-Niederlage gegen Gladbach gut erholt gezeigt und mit dem Sieg gegen Augsburg wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Westfalen profitierten von der 1:3-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen die Gladbacher. Die Wölfe, die zuletzt in Hoffenheim erstmals in dieser Saison unterlagen, fielen nach der neuerlichen Pleite auf den fünften Rang zurück. Borussia Dortmund erobert so den zweiten Platz hinter Bayern München.