Doch schon auf seinen vorherigen Stationen konnte er eine Etage höher nicht annähernd an die Quote in der zweiten Liga anknüpfen. "30 Tore in der zweiten Liga sind eine hohe Messlatte, aber es ist schwierig zu sagen, wie viele Tore dann in der ersten Liga okay sind", meint Terodde mit Blick auf die überragende letzte Spielzeit mit Schalke.