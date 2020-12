Rotes Tuch Spielergehälter

Die Gehälter für kickende Personal sind der mit Abstand größte Kostenblock: Bereits in der Saison 2018/2019 verschlang der "Personalaufwand Spielbetrieb" laut DFL-Wirtschaftsreport 2020 exakt 1,431 Milliarden Euro. Das macht mehr als ein Drittel des Gesamtaufwands. Durchschnittlich verdient ein Bundesliga-Profi rund 2,5 Millionen Euro per annum. Diese Gagen müssten in der Corona-Krise zwingend reduziert werden.