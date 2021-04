Ein Eigentor per Kopfball-Bogenlampe von Nico Schulz hatte Frankfurt die 1:0-Führung beschert (11.). Mats Hummels traf zum Ausgleich für die Borussen (45.). In der 87. Minute erzielte André Silva den Siegtreffer für die Eintracht. Das vermeintliche Führungstor der Eintracht durch Stefan Ilsanker (65.) war zuvor wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis zurückgenommen worden. Es war die erste Dortmunder Heimniederlage unter Trainer Edin Terzic. Der BVB verpatzte damit auch die Generalprobe für das Königsklassen-Viertelfinale am Dienstag bei Manchester City.