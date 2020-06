Interesse an den Diensten des gebürtigen Aacheners haben unter anderem die Bayern. Der souveräne Spitzenreiter gastiert am Samstag (15:30 Uhr) in Leverkusen, um die mutmaßlich letzte Hürde auf dem Weg zum nächsten Meistertitel zu nehmen. Und der auf dem Kontinent heftig umworbene "Künstler" (Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler) Havertz steht dabei ganz vorne im Schaufenster.