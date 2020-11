Gegen Köln - ohne den geschonten Lewandowski - gerade mal sieben gefährliche Toraktionen, in der Champions League gegen Salzburg lange Zeit Schwierigkeiten, trotz eines am Ende deutlichen 6:2, diverse Unebenheiten in der Abwehr, in deren Zentrum auch ein David Alaba steht; sicherlich nicht unbelastet von der Beziehungskrise zu seinem Klub.