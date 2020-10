Die Tore zum ungefährdeten Erfolg der Bayern erzielten Thomas Müller in der 8. und 51. Minute und Robert Lewandowski in der 25. und 45. Minute. Den Ehrentreffer für die Bielefelder schoss Ritsu Doan (58.). In der 76. Minute bekam Corentin Tolisso die Rote Karte nach einer Notbremse.