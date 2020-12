Natürlich weiß der gebürtige Niederbayer auch, dass die Borussen im Mai 2011 erst in der Relegation gegen Bochum den Gang in die Zweite Liga verhinderten. Trainer war der dreieinhalb Monate zuvor verpflichtete Lucien Favre, der den Rautenklub dann binnen vier Jahren von ganz unten bis in die Königsklasse führte. Und weitere fünf Jahre später gelang Gladbach, bei der dritten Teilnahme an der Champions League, nun erstmals der Sprung ins Achtelfinale.