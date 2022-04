Um Verhältnisse wie beim FC Barcelona zu verhindern, wo zum Viertelfinal-Rückspiel (3:2) laut Fischer "ziemlich genau 30.000 Frankfurter Fans" im Camp Nou (und weitere 7.000, 8.000 Anhänger in der katalanischen Metropole) waren, kündigt Gastgeber West Ham gemeinsam mit den britischen Behörden bereits eine "Zero Tolerance Policy" an. Nur 3.000 Tickets gehen an die Gäste - mehr sollen auch nicht Einlass ins Olympiastadion finden. "Ich weiß, dass mehr Frankfurter in der Stadt sein werden", sagte Fischer, "nur nicht die Menschenmassen wie in Barcelona".