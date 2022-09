Seit er im Sommer 2017 nach sechs Jahren als Leiter der "Knappenschmiede" den FC Schalke 04 in Richtung Berlin verließ, geht es bei Union steil bergauf. Inzwischen ist der Emporkömmling aus der Hauptstadt sogar zum zweiten Mal international dabei. Nach der Premiere in der vorigen Saison in der Conference League, als nach der Gruppenphase bereits Schluss war, ging allerdings nun auch das Debüt in der Europa League daneben. 0:1 hieß es am Donnerstag beim ersten Spiel in der "Alten Försterei" gegen die Belgier von St. Gilloise. "Premieren liegen uns nicht so", nickte Ruhnert und fügte an: "Wir haben uns schon im letzten Jahr in der Conference League schwergetan. Das Gute ist, dass wir uns danach immer gesteigert haben."