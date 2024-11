VfL Bochum

Dieter Hecking (geb. 12.9.1964 in Castrop-Rauxel) folgt am 4. November in Bochum auf den zuvor entlassenen Peter Zeidler. Hecking war zuletzt als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg tätig.

Quelle: IMAGO / Zink